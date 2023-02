Loire-Atlantique : trop de fermetures de classes dans les campagnes, dénoncent les Maires ruraux

"L'école rurale doit survivre dans nos campagnes." Voilà le cri d'alarme des Maires ruraux de Loire-Atlantique. L'association exige un moratoire sur les fermetures de classes et d'écoles. "Dans un contexte social tendu, où les zones rurales sont déjà fortement impactées par les déserts médicaux, l’éloignement des services publics et postaux, les difficultés de mobilités et de couverture numérique, ces fermetures ne sont pas entendables par les maires ruraux", souligne l'association des Maires ruraux de Loire-Atlantique dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Une vingtaine en milieu rural

Après une réunion avec la Direction académique mercredi 8 février, selon les chiffres du SNUipp-FSU, 75 fermetures de classes sont prévues à la rentrée prochaine en Loire-Atlantique, contre 45 ouvertures. Et sur toutes les fermetures de classes, nombreuses sont celles en milieu rural : une vingtaine au total.

Un exemple, l'école Robert Deschamps de Massérac, au nord de la Loire-Atlantique, devrait perdre une classe à la rentrée, alors que le nombre d'élèves passe de 53 à 54 note le maire. Et que cette école est classée en zone REP, en zone prioritaire, avec des classes dédoublées en petites sections. "Quel est le sort qui sera réservé aux toutes petites sections ? On ne le sait pas. Ce qu'on ne connaît pas non plus, c'est la prise en compte du public très en difficulté dans l'école, se questionne le maire de Massérac, Fabrice Sanchez. Moi je ne sais pas comment on peut faire avec trois classes. Comment respecter à la fois les nouveaux seuils des classes dédoublées, et permettre un accueil correct des autres élèves, en évitant les triples, quadruples niveaux par classe ? "

Les parents d'élèves se mobilisent

Près de Nozay, l'école Les Marronniers de La Grigonnais devrait perdre une classe en septembre 2023. Aujourd'hui, 154 élèves y sont inscrits pour la rentrée prochaine. Mais cela ne correspond pas forcément au nombre d'élèves définitif sur les bancs de cette école en septembre, remarque le maire. "Pour la rentrée 2023, la remontée des effectifs nous a été demandée le 8 décembre, dénonce Gwenaël Crahès. Or, si on compare par rapport à la situation de l'année dernière, entre février et août, on a eu 21 inscriptions à l'école."

Les parents d'élèves de l'école de La Grigonnais sont appelés à se rassembler devant l'établissement, de 8h à 9h ce jeudi matin, pour manifester contre la fermeture de classe. Autre mobilisation, dans la matinée, celle des parents d'élèves de l'école de Noyal-sur-Brutz, près de Châteaubriant, qui organisent un rassemblement devant l'inspection académique à Nantes.

En Vendée

En Vendée, selon les syndicats, 59 fermetures de classes sont prévues à la rentrée contre 14 ouvertures, et 15 postes d'enseignants devraient être supprimés.

Avant d’être effectives, les fermetures de classes doivent encore être examinées par le Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN), puis validées, courant mars.