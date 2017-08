Loire : grand travaux dans les écoles en vue des regroupements

Dans la Loire, plusieurs dizaines d'écoles ont droit à leurs travaux d'été. Et pour ça, les mairies des grandes villes du département n'ont pas hésité à augmenter leur budget. D'autant que les plus gros travaux consistent souvent à adapter les établissements pour des regroupements à venir.

A Saint-Chamond, la mairie a doublé son budget "travaux des écoles". Elle investit 800 000 euros pour des projets neufs. Parmi lesquels ceux de l'école Verlaine, dans le quartier d'Izieux-Le Creux. Une partie des classes de cette école se trouvaient rue Aristide Briand, l'autre rue des Poilus, c'est-à-dire 200 mètres plus loin. Une vraie galère pour la directrice et les enseignants, qui demandaient le regroupement depuis plusieurs années.

La mairie a décidé de faire les travaux cet été : "On avait des projets qui allaient dans le même sens, explique Paul Eichenberger, directeur général adjoint à la mairie. On a fait le choix de regrouper toute l'école rue Aristide Briand, et cette opération nous permet de libérer les locaux qui sont rues des Poilus, pour rapatrier le centre de loisir du centre social d'Izieux, qui est actuellement dans des locaux inadaptés. Il fallait trouver une solution rapidement." Des travaux pour "rationaliser" l'occupation des bâtiments, selon l'élu.

Trop des classes vides dans les écoles

Rationaliser, c'est aussi le mot d'ordre à Saint-Etienne. "Le parc des écoles sur Saint-Etienne était calibré sur une population de 220 000 habitants à l'époque, raconte Sami Kéfi Jérôme, élu en charge des écoles à la mairie de Saint-Etienne. Aujourd'hui, nous sommes à environ 175 000 habitants. Nous avions de très, très grandes écoles, mais qui étaient pour certaines à moitié vides. Donc nous avons souhaité rationaliser ce parc, afin de le réduire."

Le réduire, tout en rénovant les écoles sur lesquelles les élèves seront regroupés. La ville a augmenté son budget de 30% pour arriver à 4 millions d'euros. A la rentrée, il n'y aura plus que 95 écoles à Saint-Etienne, contre 102 l'année dernière.

A Roanne, le constat est le même. La mairie a donc prévu plusieurs regroupements pendant son mandat, pour passer de 21 à 17 écoles.