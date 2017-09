Loire : grande et petite rentrées à Saint-Étienne et à Burdignes

De 14 classes à 14 élèves, France Bleu a vécu la rentrée scolaire dans la plus petite et l'une des plus grandes écoles du département de la Loire.

France Bleu a vécu la rentrée des classes de ce lundi matin en immersion dans deux écoles de la Loire. La première est une très grosse structure, l'école Joseph Thiollier de Saint-Étienne et ses 362 élèves. La seconde est située en campagne, à la limite de la Loire et de l’Ardèche dans le village de Burdignes et ses 350 habitants. L'école, menacée de fermeture à plusieurs reprises pour cause d'effectifs manquant. Pour cette rentrée, elle accueille 14 élèves auxquels il faut ajouter 9 tout petits élèves.

J'aime cette école, sans elle je n'aurais pas pu sauter une classe (Alexandre, CM2)