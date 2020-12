Loire / Haute-Loire : 6200 masques transparents distribués dans les structures d'accueil de jeunes enfants

Du nouveau dans les crèches de Loire et de Haute-Loire : les masques transparents sont distribués progressivement dans les crèches, les micro-crèches et les Maison d'Assistantes Maternelles. Une distribution en un temps record puisque la CAF, qui finance le dispositif, s'est lancée il y a un mois seulement dans un défi logistique, de la production des masques réalisée par l'Association des Paralysés de France à la réception dans les établissements accueillants de jeunes enfants grâce à l'acheminement à titre gracieux opéré par Chronopost. Pour Laure Gerbe, chargée de conseil et développement à la CAF de la Loire, cela va changer "beaucoup de choses car cela apporte l'expression du visage, cela permet de lire sur les lèvres et donne un sentiment de sécurité".

La crèche le Jardin d'Eveil, quartier Fauriel à Saint-Étienne, accueille une soixantaine d'enfants chaque jour. Pour la directrice Pascale Dos Santos, cela va changer profondément le travail des éducatrices qui se sont "beaucoup investies pour compenser la perte visuelle du bas du visage. Elles ont beaucoup accentué les effets par le regard, par le volume de la voix, par la gestuelle. On retrouve un bas de visage, un sourire entier mais aussi les autres expressions et cela ne peut être que bénéfique".