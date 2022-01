Loire : "Impossible de prévoir une organisation correcte dans les écoles" déplorent des maires ruraux

Les enfants renvoyés chez eux le matin quand un cas est déclaré, la classe fermée après trois élèves positifs, quand ce n’est pas l’enseignant qui est lui-même touché et qui ne peut pas prendre en charge les élèves. Sans compter les conséquences sur la garderie du matin, la cantine, le périscolaire. Dans les communes rurales, avec des moyens limités, le maire est au cœur du dispositif et c’est loin d’être une partie de plaisir.

"De la lassitude. Du découragement"

C'est notamment le cas d'Isabelle Dugelet, maire de La Gresle, dans l’est du roannais, à la limite avec le Rhône. Son école et ses 4 classes vivent un début d’année chaotique : "Depuis deux ans c'est très compliqué d'ajuster les moyens humains, c'est à dire le personnel avec notamment tout le protocole de nettoyage qui nous a beaucoup compliqué la vie et qui a beaucoup augmenté nos dépenses aussi. Aujourd'hui sur 4 classes nous en avons déjà eu 3 qui ont du fermer. Les enseignants ont rappelé les familles pour venir chercher les enfants et les faire tester. Il y a des malades chez nos agents municipaux qui s'occupent notamment du périscolaire et qu'il faut essayer de remplacer. Il y a beaucoup de lassitude, de découragement".

Dans le Forez, à Saint-Bonnet-le Courreau, une école et une soixantaine d’élèves. Assurer une journée normale relève presque de l’exploit pour le maire Joël Epinat surtout quand le Covid le personnel des écoles : "Cette semaine c'est impossible prévoir la veille pour le lendemain. La responsable de la garderie du matin est Adsem dans la journée mais elle est positive. Donc pas de garderie et pas d'Adsem. Nous avons une institutrice positive, non remplacée, donc la classe est fermée. Deux membre du conseil municipal s'étaient organisés pour remplacer l'Adsem mais malheureusement le fils de la première est positif et elle est cas contact. L'autre était malade et est allée se faire tester. C'est impossible de prévoir une organisation correcte. Tous les jours on a un cas positif et le problème va se reporter sur plusieurs semaines".