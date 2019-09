Loire : l'internat d'excellence au collège, l'autre manière de relancer une scolarité

Saint-Bonnet-le-Château, France

La rentrée est pour beaucoup d'enfants et de parents source de stress. Certains en rajoutent une dose en découvrant à l'occasion de ce début de semaine une nouvelle manière de vivre leur année scolaire : à l'internat, du lundi matin au vendredi soir dans leur établissement, loin de papa et maman.

Une formule que le gouvernement va chercher à développer d'ici 2022 avec la création d'une centaine d'internats d'excellence. Des collèges et des lycées qui accueillent donc 24 heures sur 24 des élèves aux origines et aux parcours modestes mais surtout des enfants motivés, prêts à faire des efforts pour améliorer leur condition. Dans l'Académie de Lyon, trois collèges proposent ce type d'internet, les trois sont dans la Loire : à Panissières, à Montbrison et à St-Bonnet-le-Chateau. Cela n'est pas anodin pour Martine Petit, inspectrice d'Académie et directrice adjointe des services de l'éducation nationale dans la Loire : "ces internats s'adressent aux enfants avec le projet qu'ils sortent enrichis. C'est une réponse à l'égalité des chances, à la réussite de tous et la Loire est très attachée à cette dimension, quels que soient les domaines. Faire réussir les plus vulnérables".

"Je prends quel côté ?"

Reportage auprès de Leni Copier

Ce lundi soir les 13 élèves de l'internat se sont donc installés dans leur chambre avant de passer leur première nuit. Parmi eux, Leni, 14 ans et une rentrée en 3e. Un grand sourire aux lèvres pour ce garçon à qui il faut un cadre selon son papa. Comme les autres valises à la main et couette sous les bras, il est entré pour la première fois dans les appartements en tant qu'interne. Une chambre qu'il va partager sa chambre avec Angel qui, lui, était déjà là l'an dernier. Ses parents Frederic et Sophie l'ont laissé, rassurés : "on sait qu'il est bien, qu'il est content de venir. C'est important. Il y a une belle pièce pour deux personnes, en ayant un meuble qui permet de séparer et de conserver un minimum d'intimité". Pour Leni c'est tout de même un peu l'aventure, une aventure collective, c'est ce qui lui plait, "le partage".

Leni devant son lit, dans sa partie de la chambre qu'il va occuper une année. © Radio France - DV

"J'ai le sourire pour aller à l'école"

Pour certains comme Ilan, c'est la 2e année. Il entre en 4e. Chaque lundi matin, depuis l'Isère, ses parents l'emmènent à la gare Chateaucreux où l'attend un bus qui l'amène à St-Bonnet-le-Chateau. Une organisation et des sacrifices que ne regrette pas sa maman Louisa. "Le démarrage avait été compliqué" explique-t-elle. "Cela s'est bien terminé. Il est content de repratir cette année avec l'équipe encadrante qui est vraiment formidable. C'est un gros soulagement". Pour Ilan, c'est une chance de pouvoir vivre dans cet internat car "plein d'enfants ne peuvent pas y venir. Moi j'ai une place et j'ai le sourire pour aller à l'école".

Ilan et sa maman Louisa Copier

Claire Berger est la principale du collège. 570 élèves dont 13 qui vont donc vivre à l'internat. Un dispositif ouvert à partir de la classe de 5e et qui permet aux élèves à travers des partenariats et des projets d'ouvrir leur perspectives : "On va essayer de continuer à développer des actions comme mettre en place un partenariat avec les entreprises du territoire pour permettre aux internes de découvrir différents métiers sur les temps qu'ils ont le mercredi après-midi. C'est une chance. Cela n'a de sens d'être interne dans un collège que si on repart plus fort, plus construit que quand on est arrivé et il n'y a pas meilleure recette pour le vivre ensemble que de vivre dans un internat".