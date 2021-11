Loire : le département veut aider les collégiens à trouver des stages

Pas toujours facile de trouver un stage quand on aucune expérience dans le monde du travail. Le département de la Loire lance une plateforme en ligne pour mettre en relation entreprises et collégiens.

C'est la saison des stages pour les collégiens de 3ème. C'est au programme, donc obligatoire, mais face aux entreprises tous les adolescents ne sont pas égaux. Celles et ceux qui peuvent demander un coup de pouce à leurs parents pour trouver un stage s'en sortent sans encombre. Pour d'autres, dont les familles sont plus isolées, c'est beaucoup plus compliqué. Pour résoudre cette inégalité le conseil départemental de la Loire mise sur le numérique.

Sur la plateforme Stages au Collège, les collégiens à la recherche d'un stage peuvent consulter des offres postées par des entreprises, comme des offres d'emploi classiques.

Les candidats potentiels déposent leurs CV de manière anonyme. La vice-présidente du département en charge de l'éducation Clotilde Robin espère que cela permettra de gommer des critères de discrimination : "Il y a un réel besoin, y a des collèges dans des secteurs très ruraux, éloignés, il y a des problèmes de mobilité géographique. C'est quelque chose qu'il va falloir résoudre aussi, c'est pas parce qu'on trouve un stage qu'on va pouvoir y aller."

Les élèves postulent via leur espace Cybercollège. Ces candidatures, les parents peuvent les regarder de leur côté, les enseignants aussi. Environ 120 offres de stage sont en ligne pour l'instant, accessibles aux collégiens du public et du privé. Une dizaine de stages ont déjà été trouvées.