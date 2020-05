Pré-rentrée dans les écoles de la Loire : les maires en première ligne

Dans l'école de Chalain d'Uzore, petite commune d'à peine plus de 500 habitants, tout est prêt pratiquement selon le maire Sylvie Genebrier "nous avons installé toute l'école, avec les sens de circulation, enlever les bureaux dans chaque classe qui étaient inutiles. On a condamné une toilette sur deux, un lavabo sur deux... chaque classe aura son entrée à elle, privée, donc jamais les enfants ne vont se croiser dans les couloirs".

Mettre en place des sens de circulation, du marquage au sol, des horaires de récréation décalé voire des cours séparées... les employées de mairies sont sur le pont depuis quelques jours et ce n'est pas terminé pour les Atsem, et plus globalement pour toutes ces femmes, notamment, qui travaillent dans les écoles. "Elles vont avoir des sur-blouses, des gants, des sur-chaussures, des charlottes, des masques... en fait, on a des cosmonautes et toute une journée ça va être un petit peu longtemps, compatit Georges Thomas, le maire de Craintilleux. Et puis il y a quand même cette crainte latente de côtoyer le virus potentiellement".

Alors à Gumières, le maire Bruno Jacquetin a cherché et trouvé une idée pour protéger les élèves mais également les adultes qui les entourent "les enfants n'ont pas à porter de masques, et nous leur avons commandé des visières. ce sont des visières en polycarbonate extrêmement légères, 36 grammes, et qui sont très bien tolérées, et on va pouvoir protéger les enfants avec ces équipements".

Malgré leur bonne volonté ces derniers jours ont été difficile pour les élus locaux tant les consignes sanitaires des autorités ont évolué "un folklore" dénonce le premier adjoint au maire de Périgneux Paul Leydier qui raconte "la vérité d'hier ce n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain. On ne sait plus sur quel pied danser. Les directives, c'est 54 pages. Ça change tous les jours et parfois plusieurs fois par jours. Mais je comprends nos collègues maires qui n'ont pas ouvert les écoles. On se pose des questions et on se dit : pourquoi on a dit oui ?".