Loire : un tiers des communes du département reviennent à la semaine de quatre jours

108 communes de la Loire ont décidé de revenir à la semaine de quatre jours à la rentrée 2017.

La liste définitive des communes ligériennes qui reviendront à la semaine des quatre jours est connue. Au total, il y en a 108, soit environ un tiers des communes de la Loire. Dans la majorité des cas, il s'agit de petites communes. On note tout de même la présence de villes comme Saint-Galmier, Feurs, Lorette ou encore La Grand Croix. Les principales villes du département, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Roanne et Montbrison ne sont pas concernées. Ce retour est rendu possible par un décret "d'assouplissement des rythmes scolaires" publié le 28 juin dernier. La liste initialement prévue comptait 110 communes.

La liste complète des communes de la Loire qui y reviennent

AILLEUX, ARTHUN,AVEIZIEUX, BARD, BELLEGARDE EN FOREZ, BELMONT DE LA LOIRE, BRIENNON, BULLY, BUSSY ALBIEUX, CHALAIN LE COMTAL, CHALMAZEL, CHAMBOEUF, CHANDON, CHATELNEUF, CHAVANAY, CHENEREILLES, CLEPPE, COTTANCE, COUTOUVRE, CREMEAUX, CUINZIER, CUZIEU, DEBATS RIVIERE D'ORPRA, ECOCHE, ESSERTINES EN CHATELNEUF, ESSERTINES EN DONZY, ESTIVAREILLES, FARNAY, FEURS, GREZIEUX LE FROMENTAL, GREZOLLES, JARNOSSE, LA BENISSON DIEU, LA GIMOND, LA GRAND CROIX, LA TUILIERE, LE BESSAT

LE CERGNE, LERIGNEUX, LEZIGNEUX, LORETTE, LUPE, MACLAS, MAGNEUX HAUTE RIVE, MALLEVAL, MARCLOPT, MARGERIE CHANTAGRET, MONTCHAL, MONTVERDUN, MORNAND EN FOREZ, PAVEZIN, PELUSSIN, PINAY, POMMIERS EN FOREZ, POUILLY SOUS CHARLIEU, PRECIEUX, REGNY ROCHE, ROISEY, SAUVAIN, SOUTERNON, SAINT ALBAN LES EAUX, SAINT ANDRE D'APCHON, SAINT ANDRE LE PUY, SAINT APPOLINARD, SAINT CYR DE FAVIERES, SAINT CYR DE VALORGES, SAINT CYR LES VIGNES, SAINT DENIS DE CABANNE, SAINT DIDIER SUR ROCHEFORT, SAINT ETIENNE LE MOLARD, SAINT GALMIER, SAINT GEORGES DE BAROILLE, SAINT GEORGES EN COUZAN, SAINT GERMAIN LAVAL, SAINT JEAN LA VETRE

SAINT JODARD, SAINT JULIEN D'ODDES, SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE, SAINT JUST EN CHEVALET, SAINT JUST LA PENDUE, SAINT LAURENT LA CONCHE, SAINT LAURENT SUR ROCHEFORT, SAINT MARTIN LA PLAINE, SAINT MARTIN LA SAUVETE, SAINT MEDARD EN FOREZ, SAINT PAUL EN CORNILLON, SAINT PIERRE DE BOEUF, SAINT POLGUES, SAINT PRIEST LA PRUGNE, SAINT PRIEST LA ROCHE, SAINT ROMAIN EN JAREZ, SAINT ROMAIN LA MOTTE, SAINT ROMAIN LE PUY, SAINT SAUVEUR EN RUE, SAINT SIXTE, SAINT THOMAS LA GARDE, SAINTE COLOMBE SUR GAND, SAINTE AGATHE BOUTERESSE, SAINTE CROIX EN JAREZ, UNIEUX, VALEILLE, VEAUCHETTE, VENDRANGES, VERANNE, VERRIERES EN FOREZ, VIOLAY, VIRICELLES.