Loiret : des ouvertures de classes à l'issue des derniers ajustements de la rentrée scolaire

Neuf classes ouvrent ce lundi matin, dans des écoles du Loiret où les effectifs le justifient. C'est ce qui ressort des derniers ajustements de la carte scolaire, les ouvertures et les fermetures de classe décidées chaque année par l'Education Nationale en fonction du nombre d'élèves dans les établissements. Jeudi 7 septembre avait lieu une dernière réunion pour faire le point, à partir des comptages réalisés le jour de la rentrée.

Chaque anné, dans les jours qui suivent la rentrée scolaire, les inspecteurs et inspectrices de l'Education Nationale viennent directement dans les écoles compter les élèves, et sur cette base une décision est prise. Cette année, alors qu'il y a 800 élèves en moins dans le département par rapport à l'an dernier, et peut-être même un millier quand les chiffres seront définitifs, neuf ouvertures ont été décidées indique le directeur académique du Loiret, Philippe Ballé. "Nous avons choisi de ne privilégier que des ouvertures, la rentrée n'est pas le moment de décider de nouvelles fermetures de classe" explique-t-il.

Pas d'ouverture pour Roger Toulouse à Orléans

Mais à l'école maternelle Roger Toulouse à Orléans, où les parents d'élèves étaient pourtant mobilisés depuis le printemps pour dénoncer une fermeture de classe, celle-ci ne rouvrira pas, les effectifs ne le justifient pas. "Il y a quatre élèves de moins par rapport aux prévisions établies à la fin de l'année scolaire". Le repère maximal du nombre d'élèves par classe n'est pas dépassé, selon lui. "Je partage le souhait des familles d'assurer aux enfants de bonnes conditions d'enseignement, mais j'ai pris aussi une mesure d'équité, dans ce dossier. Pour m'assurer que les écoles qui avaient le plus besoin d'une ouverture de classe en fonction des effectifs, puissent l'obtenir".

Les parents d'élèves de l'école Roger Toulouse ont écrit de leur côté à la mairie d'Orléans, qu'ils jugent responsable de cette situation : "il n'y a aucun travaux dans cette école depuis des années, car on nous promettait un nouveau groupe scolaire, dont on n'entend plus parler" disent-ils. "On se demande si le projet, ça n'est pas de vouloir tout simplement la fermer". Il ne reste à Roger Toulouse, dans le quartier des Carmes, à Orléans, que deux classes de maternelle.

Des classes à triple niveau à Vieilles-Maisons

Les parents d'élèves de l'école du Joudry, au sein du regroupement scolaire des communes de Chatenoy, Coudroy et Vieilles-Maisons, près de Lorris, avaient également fait entendre leurs inquiétudes, la semaine dernière, en compagnie des élus. Ils s'étaient rassemblés devant l'école, ce jeudi. Ils n'obtiennent pas non plus la réouverture de classe espérée, là encore en raison des effectifs réels. Le directeur académique Philippe Ballé assure en revanche qu'un accompagnement sera proposé aux enseignants, car l'école a des classes à triple niveaux en élémentaire.

Les écoles bénéficiant d'une ouverture de classe