Loiret : le collège Mary Jackson à Dadonville perturbé par une grève

"Nous sommes doublement sous-dimensionnés" pointent les syndicats d'enseignants qui appellent à la grève ce mardi matin au collège Mary Jackson à Dadonville, près de Pithiviers. En cause, un manque d'effectif et un manque de place dans cet établissement pourtant flambant neuf, inauguré en septembre 2021 . Le proviseur que nous avons contacté assure que l'accueil des élèves reste assuré malgré le mouvement social.

Au cœur de la contestation, l'absence de principal adjoint. Ce poste n’existe pas aujourd’hui au collège Mary Jackson, au grand dam des enseignants, obligés disent-ils d’en assurer les fonctions en plus de leur travail habituel. "Le dimensionnement qui avait été réalisé avant l'ouverture du collège prévoyait 430 élèves précise le conseiller principal d'éducation et représentant du SNES, Benoît Capou. Mais dès l'inauguration en septembre 2021 on s'est retrouvés avec 530 élèves. Le problème c'est qu'on n'a pas eu de personnels supplémentaires malgré ces 100 élèves en plus". Interrogé à ce sujet, le rectorat répond que le nombre d’élèves actuellement ne justifie en rien la création d'un poste de principal adjoint.

Des locaux d'ores et déjà exigus selon les grévistes

Deuxième problème dénoncé, des locaux d'ores et déjà exigus dans ce collège inauguré il y a un an. Les enseignants regrettent que la salle d'étude soit trop petite (elle ne peut accueillir que deux classes en même temps), et l'absence d'une salle polyvalente. "On est obligés de tenir les réunions parents-profs au réfectoire" pointe un enseignant gréviste. "Ce collège répond à un cahier des charges très précis répond Marc Gaudet, le président du département du Loiret. Cette salle polyvalente existe bel et bien. Elle est attenante au gymnase, situé juste à l'extérieur du collège Mary Jackson". "Ce n'est pas pratique d'avoir à sortir de l'enceinte de l'établissement" rétorquent les enseignants.