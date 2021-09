Loiret : une trentaine de classes fermées pour cause de Covid-19

Une semaine après la rentrée scolaire, une trentaine de classes est actuellement fermée dans le Loiret. Il s'agit uniquement de classes de maternelle et de primaire. Aucune n'a pour le moment fermé dans les collèges et lycées loirtéains.

Dans les écoles, la règle est simple : un cas de Covid-19 détecté, la classe est fermée. Une semaine après la rentrée, une trentaine de classes loirétaines a déjà dû mettre en application la mesure : huit classes de maternelles et 24 classes de primaire, selon l'inspecteur d'académie Philippe Ballé. Aucune classe n'a pour le moment fermé dans les collèges et lycées du Loiret. Si ce chiffre paraît élevé, il est à remettre en perspective : "au mois de juin dernier, il y avait jusqu'à 90 classes fermées" sur les 450 écoles du Loiret, ajoute Philippe Ballé.

On a appris la nouvelle samedi : dans la soirée on a reçu un premier mail qui nous informait de la fermeture d'une première classe. Et puis on a reçu un second mail dans la foulée pour la fermeture d'une seconde classe. On ne s'y attendait pas du tout - Pascaline Moreau, parent d'élèves

Certaines fermetures de classes ont été prononcées dès la semaine dernière. A l'école Bénédicte Maréchal de Saint-Marceau à Orléans, par exemple, Pascaline Moreau, une parent d'élève, en a fait les frais. Deux de ses enfants sont scolarisés dans cette école, l'un en CE2, l'autre en CM2. Les deux classes ont fermé le même jour.

"Ils ont été à l'école le jeudi et le vendredi, puis le samedi dans la soirée on a reçu un premier mail qui nous informait de la fermeture d'une première classe. Deux jours après la rentrée, on était très étonné", raconte Pascaline Moreau. "Et puis, on a reçu un second mail dans la foulée, pour la fermeture d'une seconde classe. On ne s'y attendait pas du tout."

Pour elle, la nouvelle chamboule tout : "professionnellement, ça m'a complètement bloquée. Je comptais sur la rentrée scolaire de mes enfants pour essayer de travailler davantage", explique cette mère de famille qui travaillait jusque là quelques heures par semaine. "En une semaine, puisque c'est la rentrée, on m'a proposé quatre ou cinq emplois différents et j'ai dû refuser."

École à la maison

"Il a aussi fallu gérer les tests PCR", poursuit-elle. "Ils se sont fait tester une première fois tous les deux, ils sont négatifs. Mais ils doivent se refaire tester une seconde fois vendredi pour pouvoir reprendre l'école lundi. Et donc, il faudra qu'ils soient de nouveau négatifs." Pour elle, la question de la gratuité des tests se pose : ils deviendront payants au mois d'octobre, sauf pour ceux qui ont une ordonnance. "Si en plus il faut trouver le temps d'avoir un rendez-vous chez le médecin, ça va être très compliqué", s'inquiète Pascaline Moreau.

Depuis ce week-end, Pascaline Moreau et son mari doivent assurer l'école à la maison pour leurs deux enfants, de neuf et huit ans. "À ce niveau là, c'est assez bien organisé", assure-t-elle. "On reçoit en général le plan de travail pour la journée, soit tôt le matin, ou alors la veille, et j'ai un de mes enfants qui a une heure de classe virtuelle par jour et donc ils corrigent ce qu'ils ont fait le matin à la maison avec nous."

Les enfants, eux, semblent plutôt bien vivre ce retour à la maison. "C'était une reprise en douceur pour eux", plaisante Pascaline Moreau. "Je pense surtout qu'ils ne réalisent pas trop, ce sont un peu les vacances qui se prolongent."

Manque de personnel dans les écoles primaires

Ces fermetures ne sont "pas étonnantes", pour Bruno Chirouse, secrétaire départemental de la FSU, syndicat enseignant. "A partir du moment où on a un variant qui a couru tout l'été et qu'on est en retour de vacances, il est évident que certains élèves, probablement asymptotiques, transmettent le virus."

Une propagation du virus limitée dans les écoles, grâce au protocole sanitaire qui vise à limiter les brassages. Mais dans certaines écoles, la mise en place du protocole n'est pas toujours évidente. "Dans le primaire on a un déficit de personnel : il manque une trentaine de personnes dans les écoles primaire du Loiret. Donc quand un enseignant n'est pas là, pour diverses raisons, on ne peut pas le remplacer."

"Dans ce cas-là, en juin, on fermait la classe. Maintenant on ne renvoie pas les élèves chez eux, on les réparti dans d'autres classes, donc il y a brassage", se désole Bruno Chirouse qui souligne l'une des volontés de la FSU : la mise en place de tests salivaires plus réguliers dans les établissements scolaires.