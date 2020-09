Luka, élève sourd, peut finalement garder son accompagnante à l'école

Le petit Luka, élève en grande section à Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen, va finalement pouvoir continuer une scolarité normale. Le petit garçon malentendant ne pouvait plus garder son accompagnante en classe suite à de nouvelles règles administratives : les services de l'Education Nationale ont finalement trouvé une solution.

Dérogation exceptionnelle

L'AESH, la personne qui s'occupait jusque là de signer et traduire les mots et les comportements des autres, va bénéficier d'une dérogation pour continuer à être avec Luka. Théoriquement, de nouvelles règles administratives l'en empêchent : depuis cette rentrée 2020, les AESH sont rattachées soit au premier degré (maternelle et primaire), soit au second degré (collège et lycée). Celle de Luka accompagnant toujours un lycéen, la famille avait appris à la veille de la rentrée qu'elle ne pourrait plus s'occuper du petit garçon en grande section.

"Nous avons trouvé une solution dérogatoire, explique l'inspecteur d'académie. Elle a une compétence spécifique de langage des signes qui n'a pas pu être trouvée chez d'autres AESH " dans le secteur. Depuis lundi, les services de l'Education Nationale ont donc planché pour trouver un moyen juridique de déroger aux nouvelles règles : "c'est très exceptionnel, précise l'inspecteur. _L'AESH de Luka va garder un contrat de travail sur le second degré mais avec un ordre de mission spécifique pour lui permettre d'intervenir en maternelle_".

D'ici quelques jours, Luka va donc retrouver son accompagnante pendant 12 heures par semaines, comme c'était déjà le cas depuis deux ans.