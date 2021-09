Rentrée scolaire : des réfectoires équipés de luminaires désinfectants en Combrailles Sioule et Morge

L'histoire commence en mai 2020, à la sortie du premier confinement. La communauté de communes Combrailles Sioule et Morge est sollicitée par Dietal à Saint-Georges-de-Mons. En pleine tourmente économique et sociale, l'entreprise propose alors une solution désinfectante intelligente, couplée à un système d'éclairage de qualité et peu énergivore. Dans l'intervalle, Dietal est repris par la Manufacture des Lumières, mais l'engagement pris est tenu et formalisé pour quatre réfectoires des restaurants scolaires des Ancizes-Comps, de Pouzol, de Saint-Angel et de Teilhède.

Le président de Combrailles Sioule et Morge, Sébastien Guillot, n'y voit que des avantages. "On espère faire un coup double, c'est-à-dire faire à la fois des économies d'énergie et ça ce sont les premières factures de consommation électrique qui nous le diront, et aussi améliorer les conditions sanitaires dans ces réfectoires, notamment tout ce qui concerne la désinfection liée au Covid. Aujourd'hui, le circuit court ne concerne pas que l'agriculture. Il peut concerner l'industrie et la preuve en est, c'est que ce sont des produits qui ont été fabriqués à Queuille dans une entreprise locale. Il était normal que la communauté de communes joue aussi son rôle en utilisant ce type de produit."

La lumière est constituée d'ondes électromagnétiques, ce qui permet de tuer tout ce qui est spectre de virus

Reste à savoir, comment fonctionnent ces fameux luminaires désinfectants. Mode d'emploi avec Grégory Josserand, le directeur des services techniques de la communauté de communes. "On est sur un système de rayons UVC, sur plan physique, la lumière est constituée d'ondes électromagnétiques, ce qui permet de tuer tout ce qui est spectre de virus. Pas forcément que la Covid. Il y a aussi tous les autres virus qui peuvent être impactés dessus. On est sur une partie éclairage LED couplé avec des UVC qui sont sur la partie désinfection. Elles se font essentiellement la nuit quand il n'y a absolument personne, auquel cas ils sont équipés de cellules pour pouvoir couper en cas d'intrusion dans la salle... Concernant le luminaire, on est sur du pavé LED de 60-60 avec des rayonnements dans 50 watts sur la partie UVC et 54 watts sur la partie LED en quatre fois, donc c'est relativement économique au niveau des énergies."

D'autres réfectoires du territoire ont été identifiés comme étant éligibles à cette installation de luminaires désinfectants. C'est le cas à Vitrac ou encore à Saint-Pardoux. En attendant, trois réfectoires - et bientôt quatre (*) - sont déjà équipés. C'est le cas à Teilhède. Le maire, Pascal Charbonnel, vice-président en charge de l'agriculture et de la restauration à la Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge. "C'est très rassurant pour les parents, c'est rassurant aussi pour le maire que je suis parce que les bâtiments étaient assez vieillissants, les néons étaient aussi vieillissants. On change directement toutes nos méthodes d'éclairage et en plus, on bénéficie d'une désinfection. C'est vraiment positif pour la commune."

(*) Le quatrième réfectoire de l'école des Ancizes-Comps, qui accueille une centaine d'élèves, sera définitivement équipé dans les prochains jours.

Les luminaires désinfectants pourraient équipés d'autres infrastructures intercommunales dans le futur - © Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge

Vestiaires, centre aqualudique...

Si les résultats donnent satisfaction, d'autres structures intercommunales pourraient être équipées prochainement. "Si le dispositif nous donne pleinement satisfaction, on saura de nouveau développer un partenariat avec la Manufacture des Lumières et ses entreprises poseurs pour essayer de vulgariser dans plusieurs bâtiments", précise le président de la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge, Sébastien Guillot, "On peut même imaginer dépasser le réfectoire de cantine. Peut-être que demain, les vestiaires des salles de sport que gère la communauté de communes, de notre centre aquatique, etc... Ce sont des choses qui vont être appréhendées dans les mois et les années qui viennent. Toujours, bien sûr, avec l'entreprise locale, la Manufacture des Lumières."

En attendant de futures installations dans des structures intercommunales, cette première opération a coûté 26.000 euros à la communauté de communes. La moitié devrait être financée par l'état.

En Auvergne, le lycée Lafayette est déjà équipé de ces mêmes luminaires désinfectants à Clermont-Ferrand.