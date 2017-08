Lundi, la cantine aussi fait sa rentrée !

Plus que quelques jours avant la rentrée dans les classes mais aussi à la cantine. Dans les cuisines centrales, l'heure est donc à la préparation des menus et des livraisons. A 11 heures lundi matin, tous les repas devront arriver dans les écoles. A Douarnenez, 650 repas sont attendus.

Première étape cette semaine : établir les menus. Ils sont prêts jusqu'aux vacances de la Toussaint. Un travail plutôt conséquent avec pas mal de critères à respecter comme l'équilibre alimentaire ou les goûts des enfants, pas toujours forcément compatibles. La cantine prévoit donc des lasagnes tout comme des courgettes, mais cachées dans un gratin par exemple !

Du fait maison et du local

Une chose qui n'évolue pas, c'est le fait maison, "capital pour notre équipe", explique Annick Le Bot, la responsable de la cuisine centrale de Douarnenez, dans le Finistère. Tout comme les bons produits. "On travaille le plus possible avec des producteurs locaux, le pain vient d'ici, le poisson vient d'ici" , détaille Annick le Bot.

Résultat : les frigos de la cuisine centrale sont encore vides. Les produits arriveront lundi matin, quelques heures seulement avant le repas. Alors, pour Vincent, le chef de cuisine, c'est surtout lundi le jour J : "de 7 heures à 10 heures 30, il faut que tout soit prêt, puisqu'à 11 heures, tout est acheminé vers les écoles".

Les enfants vont être contents : le poisson et les épinards, ce sera seulement pour le deuxième jour © Radio France - Soisic Pellet

Un menu spécial pour la rentrée

Mais la question que tout le monde se pose, c'est évidemment ce que les enfants vont manger ce fameux jour de rentrée. A Douarnenez, la cuisine a décidé d'innover, avec une ambiance pique-nique, comme le dernier jour de l'année.

Au menu donc : melon, sandwich et glace en dessert. Ça devrait plaire aux enfants, avant le poisson/épinards prévu le lendemain !