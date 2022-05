Lutte contre l'homophobie : "Beaucoup de cas restent inconnus" dans l'Indre et le Cher

1500 témoignages d'actes homophobes ont été relevés par l'association SOS Homophobie en 2021 en France. Un chiffre en baisse mais on est encore loin d'une acceptation de l'homosexualité dans la société. "Malheureusement, ces chiffres ne reflètent que le haut de l'iceberg", confirme Michel Navion, référent délégué de l'association dans l'Indre et le Cher, invité de France Bleu Berry ce mercredi. "Notamment dans nos départements ruraux, beaucoup de cas vont rester inconnus car les victimes n'iront pas porter plainte ou ne veulent pas envenimer la situation quand il s'agit d'affaires de voisinage par exemple", ajoute-t-il au lendemain de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie.

D'où l'importance des actions de sensibilisation et de prévention. SOS Homophobie était par exemple au collège Beaulieu, à Châteauroux, ce mardi pour l'intervention de Christophe Beaugrand et de son mari. Devant une centaine de collégiens, ils ont pu témoigner et répondre aux questions. "Au-delà du fait qu'il soit connu, il a exposé visuellement l'existence d'un couple banal. Deux personnes qui ont découvert leur orientation sexuelle, se sont mises ensemble, se sont mariées et ont eu un enfant par PMA. C'est une famille tout à fait banale sauf que ce sont deux hommes", explique Michel Navion.

Cette action devant des collégiens est essentielle. "Je dirai que les jeunes sont plus informés. En général, il n'y a plus d'effet de surprise où la découverte de tendances homosexuelles pouvaient encore poser de sérieux problèmes chez la famille. Qu'elles soient enthousiasmées, c'est une autre chose. Mais il y a une information qui peut favoriser une meilleure ouverture. Chez la jeune génération, il n'y a pas toujours une acceptation mais une meilleure connaissance qui est favorable à l'épanouissement des jeunes", estime le délégué de SOS Homophobie en Berry.