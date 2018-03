Orléans, France

La maternité du Centre Hospitalier Régional d'Orléans accueillait ce jeudi l'opération "1 Bébé, 1 Livre". Une journée de sensibilisation organisée par une douzaine d'orthophonistes du Loiret et qui a pour but de sensibiliser les parents à la lutte contre l'illettrisme chez les enfants. Pour ce faire, les membres de l'association "Et Si les Orthophonistes Prévenaient" ont distribué des livres aux jeunes parents.

Des livres dans le berceau

Selon les orthophonistes, la meilleure façon de lutter contre l'illettrisme, c'est encore la lecture. Et cela commence dès le plus jeune âge selon Laurine Rouvroy, orthophoniste à Orléans :"Pour habituer l'enfant aux livres, on peut lui donner des livres texturisés, qui font du bruit, de la musique. Cela commence par le toucher, par l'audition, c'est comme ça que le bébé apprivoise le livre." Car même si l'enfant âgé de trois mois ne sait pas lire, "il va bien voir qu'il y a une écriture et qu'il y a une information derrière." Emilie, une jeune maman, confirme les propos de l'orthophoniste : "Si on leur lit un livre, je pense que ça peut aider les enfants à assimiler les mots."

Plus de livres, moins d'écrans

Le livre est donc essentiel, mais les écrans, on peut s'en passer. C'est aussi le message des orthophonistes. Selon eux, surexposer l'enfant aux tablettes numériques ou à la télé, cela peut nuire au développement du langage ou de l'attention, comme l'explique Félicie Mars, orthophoniste à Saint-Denis-en-Val : "Aujourd'hui dans nos cabinet, on voit arriver des petits qui parlent très peu, qui sont enfermés sur eux-mêmes, qui ne répondent pas à leur prénom, qui ne vont pas vers les autres et qui n'ont pas développé leur langage." Pour Félicie Mars, il n'y a pas de hasard : "Ces enfants là sont très exposés aux tablettes numériques, au téléphone portable, et plus seulement à la télé. Cette surexposition, elle se fait au détriment des livres." Et pourtant, concernant le bon développement d'un enfant, le livre est autrement plus bénéfique que les tablettes, d'après Félicie Mars : "Devant un écran, l'enfant est passif, alors que devant un livre, il y a un échange avec l'adulte, ce qu'il apprend est construit."

Moins d'écrans et plus de livres pour faire baisser ce chiffre : aujourd'hui en France, plus de 3 millions de personnes sont illettrés.