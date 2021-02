Lutte anti Covid-19 : les écoliers masqués en première catégorie

Les protocoles sanitaires ont été renforcés dans l'Education nationale pour lutter contre la Covid-19 depuis le 1er janvier. Une des conséquences, ce sont des fermetures prononcées plus vite qu'auparavant en cas de risque de contamination. Ainsi, six classes sont désormais fermées pour quelques jours dans les écoles de l'Indre ainsi qu'un collège entier ! Le collège Alain-Fournier de Valençay où deux enseignants ont été testés positifs au coronavirus et 10 cas-contacts détectés. L'enseignement se fera donc à distance pour toute la semaine.

Heureusement, "on monte en puissance sur l'enseignement à distance" assure Jean-Paul Obelliane notamment grâce au nouvel espace numérique du conseil départemental mais la solution doit rester exceptionnelle et c'est pour ça que des mesures supplémentaires de prévention ont été mises en place, comme une aération plus intensive des salles de cours et surtout à partir de ce lundi l'obligation pour les enfants de porter des masques de catégorie 1. Ils peuvent être jetables ou lavables mais doivent répondre à cette norme, les masques artisanaux sont donc désormais proscrits.

Carte scolaire pas de suppressions de poste mais un équilibre entre ouvertures et fermetures de classe

Sur la carte scolaire, malgré une prévision d'effectif à la baisse dans le département (-200 élèves), Jean-Paul Obellianne a confirmé que le nombre d'enseignants resterait le même. En revanche, des fermetures de classe ne sont pas exclues, certaines sont d'ailleurs déjà annoncées mais elles seront pondérées au niveau du département par des ouvertures et la carte scolaire sera bien sur revue lors du décompte des effectifs réels a assuré le directeur académique. Le DASEN qui a par ailleurs concédé que le nombre d'enseignants remplaçants disponibles était insuffisant et notamment dans cette période d'épidémie. Pour y remédier "Nous avons le projet de créer 2-3-4 postes de remplaçants l'année prochaine" a annoncé Jean-Paul Obellianne.