Lutte contre le harcèlement scolaire : l'Indre va passer de trois référents à 70 personnes formées

Une journée de sensibilisation contre le harcèlement scolaire, c'est forcément positif. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait pour protéger nos élèves berrichons des moqueries répétées, des insultes, des violences physiques ou psychologiques ? Plusieurs dispositifs sont mis en place. Et depuis la rentrée en septembre, les moyens ont été renforcés. "Un plan massif est installé pour les deux prochaines années", confirme François Canel, inspecteur académique et référent harcèlement scolaire dans l'Indre.

Mobiliser les élèves pour les sensibiliser à ce fléau

Actuellement, le département compte trois référents pour le sujet. "À la fin de cette première année d'action, on aura 70 personnes formées dans l'Indre. Elles pourront mettre en place des plans de prévention dans les établissements et prendre en charge la première gestion en cas de situation de harcèlement. Tout cela doit permettre de prendre les situations beaucoup plus tôt", poursuit François Canel, invité de France Bleu Berry. Les élèves seront également directement impliqués dans cette lutte. "10 heures d'enseignement par niveau chaque année, du CP jusqu'à la troisième. On dira aux élèves comment parler aux adultes, comment en parler entre eux. Il y aura aussi des formations à l'empathie", précise l'inspecteur académique.

Pour l'instant, ce sont les circonscriptions de Châteauroux et du Blanc qui entrent dans cette opération ainsi que la moitié des collèges du département. Ce sera ensuite Issoudun et La Châtre pour la rentrée en septembre 2022.

Ne pas hésiter à parler et à se rapprocher des adultes

700 000 jeunes seraient victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. Cela représente entre 6 et 10 % des élèves. "Dans l'Indre, la situation est à peu près identique", indique François Canel. "Nous avons entre 30 et 50 signalements faits chaque année dans l'Indre sur la plateforme 3020, un numéro vert pour les victimes et témoins de harcèlement", précise-t-il. Le référent harcèlement pour l'inspection académique de l'Indre insiste sur l'importance de parler. Victimes comme témoins ne doivent pas rester isolés. "Il faut se signaler. Le sujet doit être évoqué parce que les établissements ne sont pas toujours informés. Ce sont des relations entre les élèves qui échappent aux adultes. C'est le conseil à donner : se rapprocher des adultes dans l'école", conclut François Canel.