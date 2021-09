VIDEO - Lutte contre le harcèlement scolaire : un clip du collège de Colombey-les-Belles montré en exemple

Des élèves sensibilisés au harcèlement scolaire et qui deviennent acteurs de la prévention. Plusieurs prix "Non au harcèlement" ont été remis ce lundi à Nancy à des collèges et lycées de l'académie. 48 établissements ont participé au concours en réalisant une affiche ou une vidéo et 8 ont été récompensés.

Parmi les établissements primés : le collège Jacques Gruber de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) dont la vidéo de 2 minutes va servir de support à la campagne nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

Le scénario : Emma est victime de harcèlement mais elle s'en sort grâce à l'intervention de ses camarades qui donnent l'alerte. Une histoire qui se termine bien ? Non. "Si seulement cela s'était passé comme ça" dit une voix off. Puis d'autres voix : "Nous n'avons rien dit", "nous n'avons rien vu", "nous avons eu peur d'être rejetés par les autres", "nous n'avons rien fait", "maintenant qu'Emma n'est plus là, à qui le tour ?"

Nouveau clip tourné pour la campagne nationale les 8 et 9 octobre à Colombey

Un clip qui met l'accent sur le témoignage. "Dès que l'on se fait harceler, il ne faut pas rester dans sa bulle, il faut réussir à passer le cap et en parler", souligne Lucina, 13 ans qui a participé au clip. Maxence, 12 ans, complète : "Il faut en parler à nos proches et nos proches, eux-mêmes, vont le dire à une personne plus responsable".

Un nouveau clip va être tourné au collège de Colombey-les-Belles les 8 et 9 octobre à partir du même scénario pour la campagne nationale du ministère de l'Education. Il sera dévoilé le 18 novembre, lors de la journée nationale consacrée à la lutte contre toutes les formes de harcèlement entre élèves.