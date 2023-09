Lutte contre le harcèlement scolaire : "une affaire collective" selon la référente dans la Drôme

Parmi les mesures annoncées : des cours d'empathie à l'école, le signalement systématique des faits à la justice ou encore la confiscation des téléphones portables et l'exclusion des harceleurs des réseaux sociaux. D'autres actions d'écoute et de prévention sont déjà en place dans les directions académiques. Sylvie Gaumont, référente harcèlement scolaire dans la Drôme était invitée de France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi matin :

France Bleu Drôme Ardèche : quel est le rôle d'un référent harcèlement scolaire ?

Nous sommes quatre et bientôt cinq avec une personne qui sera dédiée à 100 %. Nous partageons cette tâche avec une inspectrice de circonscription pour le premier degré, les écoles élémentaires et pour le second degré, deux chefs d'établissements. Donc, nous sommes en charge de rappeler les familles qui ont appelé le 30 20 ou le 30 18 qui devient le seul numéro d'alerte.

Qui vous alerte sur les situations de harcèlement ?

La plupart du temps, ce sont des parents. Ils tombent sur des écoutants formés à l'écoute et nous avons immédiatement une alerte qui tombe au rectorat, qui tombe à l'inspection d'académie et qui tombe sur notre boîte mail professionnelle. Donc on a un devoir de réactivité, c'est à dire qu'on rappelle dès que possible on n'attend pas dix jours pour appeler. On appelle le lendemain, le jour même. Et on appelle à un moment où on est disponible. Ça prend du temps pour écouter. On prend du temps. On prend environ 45 minutes à 1 h.

Gabriel Attal, le ministre de l'Education nationale, dit que les choses changent, qu'on assiste à "un tsunami de témoignages", témoignages multipliés par trois en un an. Ça se vérifie aussi dans la Drôme ?

Par trois ? Pas tout à fait. Alors on a déjà eu des appels au 30 20, on en a déjà eu trois. L'année dernière, on était sur des chiffres à peu près identiques.

Comment est ce que vous agissez derrière ça ?

Il y a déjà des actions concrètes mises en place dans les établissements scolaires. Alors notre rôle, d'une part, c'est l'écoute et ensuite de prendre attache immédiatement avec l'établissement scolaire ou avec l'école pour comprendre si la situation est connue. La plupart du temps, elle est déjà connue. Mais de s'assurer que tous les outils pour lutter pour traiter le problème de harcèlement ou la prise en charge d'un enfant qui est en souffrance sont en place, parce que ce n'est pas forcément du harcèlement, ça peut être aussi un enfant pour différentes causes qui est en souffrance. Je rappelle que tous les établissements scolaires sont dotés d'une équipe ressource, d'une équipe qu'on appelle protectrice d'au moins 5 professionnels. Et cette équipe dispose aussi d'outils pour mettre en œuvre tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour les enfants victimes, intimider les intimidateurs ou l'intimidateur et les enfants témoins. Je rappelle qu'on est sur une relation tripartite avec aussi un phénomène de groupe.

Dans les établissements scolaires, il y a aussi le dispositif Phare...

Phare, c'est de la formation, former à 100 % les personnels qui travaillent dans les établissements scolaires, les enseignants et les non enseignants, et nous avons aussi un autre outil qui est la grille d'évaluation pour aider aussi les personnels à repérer les situations de harcèlement dans le champ scolaire, périscolaire, dans les transports, dans tous les lieux de vie des élèves, c'est une affaire collective. On a aussi le programme "sentinelles", ce sont les élèves sentinelles. Leur rôle, c'est de repérer les élèves qui sont isolés, s'assurer que son camarade va bien et si ce n'est pas le cas, l'accompagner vers l'adulte pour qu'il puisse bénéficier d'une véritable écoute, qu'on l'entende par rapport à son mal être et qu'on comprenne le motif de son mal être.