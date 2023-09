Lutter contre l'illettrisme, c'est d'abord mieux repérer ceux qui en souffrent

C'est un mal silencieux, un tabou pour celles et ceux qui en souffrent. L'illettrisme touche 7% de la population française. Soit près de 70.000 personnes en Charente et Charente-Maritime. Ne pas savoir lire et compter, avoir du mal à se repérer dans l'espace : une souffrance au quotidien que les illettrés ont appris à masquer et contourner. Ce qui rend plus difficile leur repérage, afin de leur proposer des formations adaptées. Mais les choses bougent, notamment au niveau des centres sociaux.

ⓘ Publicité

Mireille ne sait ni lire ni écrire ni compter. Mais elle ne le crie pas sur tous les toits : "j'ai honte" reconnaît cette nouvelle retraitée de 65 ans. La faute, explique Mireille, à une enfance douloureuse, comme c'est très souvent le cas : "j'ai jamais été à l'école, comme d'autres apprennent des métiers... Pas moi. A 14 ans j'ai arrêté à cause de mes parents. Ma maman était toujours malade, il fallait que je m'occupe de mes frères..."

On peut apprendre à lire à tout âge

L'illettrisme qui a empêché Mireille de vivre pleinement indépendante : "c'est très dur quand on ne sait pas lire et écrire. Ecrire une lettre, je ne sais pas... il faut toujours demander aux autres." Mais aujourd'hui Mireille est entrée dans la lecture et l'écriture, grâce aux aux ateliers "savoirs de base", proposés par le centre social Boiffiers-Bellevue de Saintes. Ateliers animés par Marie-Laure Oudom : "on ne propose pas forcément ces ateliers, c'est les personnes qui viennent nous voir pour nous parler d'un besoin qu'ils rencontrent." Pas question d'imposer quoi que ce soit, sur un sujet si sensible.

Le besoin de Pascaline, 29 ans, c'est de savoir lire et écrire, pour pouvoir travailler : "cette semaine, je me suis inscrite à Pôle emploi, pour chercher du travail dans le bois, la couture ou la manucure". Un projet qu'elle va pouvoir construire avec l'accompagnement du centre social. "Dans le cadre de l'atelier savoirs de base, on fait des exercices sur les termes techniques en couture". Des ateliers d'écriture, qui ont même donné à Pascaline le déclic pour rédiger des histoires qui lui trottent dans la tête : "je viens de finir trois textes, écrire ça me détend !"

loading

Une porte d'entrée, le centre social

Les centres sociaux, c'est en quelque sorte la "porte d'entrée" de l'accompagnement des personnes illettrées. La première marche pour intégrer des formations spécialisées pour aider ce public à acquérir la lecture, l'écriture, le calcul... Formations qui ne font pas le plein. Il faut dire que le public est particulièrement furtif. Avec les années, les adultes illettrés ont développé des stratégies d'évitement, pour ne pas se faire repérer.

A Angoulême, un projet a été lancé cette année, impliquant quatre centres sociaux de l'agglomération, et une association impliquée de longue date dans la lutte contre l'illettrisme. Objectif : "aller vers" les publics illettrés. "Nous organisons par exemple des petits-déjeuners et des goûters à l'entrée et la sortie des écoles", précise Laurence Vella, médiatrice sociolinguistique au CAJ de Bel-Air Grand-Font, l'un des centres sociaux implantés dans les quartiers populaires de l'agglomération d'Angoulême, Déclics. C'est elle qui qui coordonne le projet. "Par ce biais, nous leur proposons de venir sur nos ateliers du centre social." Et c'est une fois sur place qu'on peut évoquer l'illettrisme.

Rencontre à Saint-Jean-d'Angély ce mercredi

"Ça prend du temps, reconnaît Laurence Vella. Ça demande de créer un lien fort et durable, pour peut-être un jour apprendre à lire et à écrire." La médiatrice du CAJ de Bel-Air Grand-Font cite le cas de Marion, une maman seule obligée de faire appel à ses enfants pour toutes ses démarches impliquant la lecture. "Et elle a voulu remettre ses enfants à leur place d'enfant, elle a sauté le pas, et décidé d'apprendre à lire."

A la campagne, ce sont les foyers ruraux qui se mobilisent. Une soirée d'information et d'échanges sur l'illettrisme est organisée mercredi 27 septembre à 18h30, à Saint-Jean-d'Angély, salle Aliénor d'Aquitaine.