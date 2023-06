Lutter contre le harcèlement scolaire, une priorité pour la rentrée 2023 en Corse

« Aucune forme de harcèlement, aucune forme de violence, aucune menace ne sera tolérée dans les écoles et les établissements de l’académie de Corse. »

Le Recteur de l’académie de Corse est très ferme sur le sujet alors que les cas de harcèlements scolaires sont en hausse au niveau de notre région. Jean-Philippe Agresti fait du harcèlement scolaire « une lutte prioritaire » pour la rentrée prochaine. Une problématique qui fera l’objet de l’organisation d’un séminaire avec la collectivité de Corse.

Mais déjà un intérêt majeur est porté à ce fleau à travers notamment le programme « Phare » , programme national sur lequel « l’académie de Corse est très en avance » précise Jean-Philippe Agresti. Ce programme, pour rappel, consiste à mesurer le climat scolaire, prévenir les phénomènes de harcèlement, former une communauté protectrice, intervenir sur chaque situation, prévenir, sanctionner si besoin, assurer un suivi et associer les parents et tous les partenaires.

Le combat quotidien d’une maman …

Une problématique, qui s'est révélée tragique pour Nathalie Santoni. En décembre 2017, son fils, Jean-Toussaint, s'est suicidé. L'adolescent de 15 ans était victime de harcèlement au Lycée Agricole de Sartène où il était scolarisé. Durant les mois qui ont suivi, la maman a créé l'association Jean-Toussaint. Bénéficiant d'un agrément du rectorat de l'académie de Corse, elle réalise chaque année plusieurs interventions en école élémentaire, collège et lycée. Nathalie Santoni s'est confiée sur le combat qu'elle mène au quotidien.

4,3% des élèves de l'académie de Corse sont concernés par le fléau du harcèlement scolaire. Bien que moins élevé que sur le continent (9,9%), le chiffre n'en n'est pas moins alarmant