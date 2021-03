Lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand : des professeurs réclament des moyens supplémentaires

C'était il y a un peu plus d'un an. Les enseignants du lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand exerçaient leur droit de retrait. Une action après l'agression de l'une des leurs dans sa classe. L'équipe enseignante s'était alors mobilisée et demandait des moyens supplémentaires pour faire baisser la tension dans ce lycée général et technologique.

C'est notamment la filière technologique qui avait eta besoin d'être soutenue selon certains professeurs, les élèves étant plus souvent dans certaines difficultés, scolaires ou comportementales.

"Des moyens qui n'arrivent pas"

Les manifestants pensaient avoir obtenu des moyens supplémentaires comme demandé sauf que, très récemment, ils se sont rendus compte que les moyens nouveaux attendus n'étaient pas prévus pour la rentrée prochaine.

Alors ce jeudi à la mi journée, une dizaine d'entre eux se sont regroupés devant l'entrée principale de cet établissement pour faire passer le message : "le rectorat n'a pas tenu ses promesses, nous sommes déçus et il faut que des moyens supplémentaires soient alloués ici car les élèves en ont besoin, ils sont fragiles" alerte Sylvain Pelletier, professeur à Ambroise Brugière.

Ces professeurs souhaitent que les classes ne dépassent pas un nombre de 28 élèves. Ils peuvent être jusqu'à 35 par classe actuellement.