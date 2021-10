Lycée de La Bressola : plusieurs communes des Pyrénées-Orientales prêtes à accueillir le projet

"Trois ou quatre communes proposent de nous aider", raconte Eva Bertrana, la directrice générale de La Bressola (l'association d'écoles catalanes en catalogne nord). Depuis plusieurs semaines, elle tente de trouver une solution pour ouvrir son collège-lycée en langue catalane en septembre 2022. Après la marche arrière de la Ville de Perpignan, d'autres communes Catalanes ont montré leur intérêt pour le projet.

Si Perpignan ne veut pas, nous sommes là !

Comme le révèle la Clau, parmi les candidats à l'ouverture d'un collège-lycée il y à Saint-Cyprien, Saleilles et Millas. Trois Villes qui ont contacté la direction de La Bressola, pour proposer, soit un bâtiment, soit un terrain, après l'abandon du projet de Perpignan. Le compromis de vente a été signé début août pour l'ancien couvent de la ville, mais le 30 septembre, la municipalité a décidé d'exercer son droit de préemption et de récupérer les lieux.

Avec cette décision, la rentrée en septembre 2020 est sérieusement compromise. Alors Jacques Garsau, le maire de Millas s'est manifesté auprès de La Bressola. "J'ai assisté à la manifestation de samedi , et de voir tous les enfants présents pour défendre cette école, ça m'a fait réfléchir", raconte l'élu catalan avant d'ajouter, "alors lundi, j'ai téléphoné à La Bressola pour expliquer qu'on a éventuellement un lieu, qui est actuellement une friche de 2.800 mètres carrés, que nous pourrions mettre à la disposition de l'association. Je suis Catalan, je suis fier de notre identité, de notre culture. Nous sommes français, mais nous sommes catalans avant tout".

Une belle surprise pour Eva Bertrana, la directrice générale de La Bressola, très touchée par la démarche, mais pas surprise. "On a été contacté par diverses municipalité, ça nous touche beaucoup, c'est hyper gentil, mais d'un autre côté, c'est normal puisqu'on représente le réseau d'écoles en catalans. N'importe qui qui tient à la culture catalane, à sa langue, ne peut faire autrement que nous soutenir".

Pour le moment, La Bressola ne veut prendre aucune décision. Elle attend le jugement du Tribunal administratif concernant la demande de s'installer, comme prévu initialement, à Perpignan. "On prend note de toutes les propositions, on regarde les possibilités. Pour l'instant, on pense qu'on peut toujours ouvrir une collège-lycée au couvent Sainte Catherine, quartier du Bas Vernet à Perpignan. Mais on va devoir se décider avant Noel."