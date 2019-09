Lycée du Dauphiné à Romans : un énorme chantier à 45 millions d'euros

Romans-sur-Isère, France

Le lycée du Dauphiné fait peau neuve. Depuis deux ans, il est plongé dans une restructuration totale. Et ce n'est pas rien de le dire, puisque c'est toute une cité scolaire de 1400 élèves qui est concernée : l'offre de formation est pléthorique, avec 19 sections pour le bac (4 bac généraux, 9 bacs professionnels, et 6 bacs technologiques), 7 BTS (Brevet de Technicien Supérieur), 2 CAP (Certificat d'Aptitude Professionnel). Parmi ces formations, notamment, les métiers du cuir (chaussures, maroquinerie...), qui fait la réputation de ce mastodonte du scolaire romanais, drômois, et auvergnat.

Le plus gros investissement financier de la région pour la rénovation des lycées drômois

Avec un budget de 45 millions d'euros pour cette refonte, le lycée du Dauphiné est le grand gagnant des 43 lycées drômois concernés par le "Plan Marshall" pour la rénovation des lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes, lancé en septembre 2017 par Laurent Wauquiez, président de la région. A titre de comparaison, parmi les autres chantiers de restructuration d'établissements, le lycée Camille Vernet (Valence) bénéficie de 18,7 millions d'euros, et le lycée François-Jean Armorin (Crest) sera doté de 15 millions d'euros. Le chantier du lycée du Dauphiné coûtera même plus cher que le futur centre aquatique de Valence, qui coûtera 32 millions d'euros.

Le proviseur (à droite) fait visiter le chantier à Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans et conseillère régionale. © Radio France - Léo Corcos

"Le montant de l'enveloppe n'est pas du tout exagéré" - Rémi Audier, proviseur du lycée du Dauphiné

Pour ce montant, n'aurait-il pas fallu carrément construire un autre lycée ? "Aller vers de nouveaux terrains, qu'on aurait peut-être pu trouver, et bâtir un lycée neuf à partir de rien, ça n'aurait peut-être pas coûté plus cher", reconnaît Rémi Audier, le proviseur. "Mais le lycée a une implantation dans la ville, bien assise", argue-t-il. Quant au coût, il faut aller chercher du côté des normes de sécurité et de santé, multipliés par l'immensité du parc scolaire que représente le lycée du Dauphiné, pour expliquer le gonflement du budget alloué. "Les normes, ça a un coût, et le bâtiment public en respecte encore plus. Il y a la sécurisation, l'amélioration de l'accès au lycée, les salles qui manquaient, les espaces pour les professeurs et l'administration qui manquaient. En plus de cela, il y a la construction d'un nouvel internat, plus grand, d'un grand hall pour la vie scolaire et d'un préau pour les élèves, sans oublier la réfection totale du système de chauffage. _Le montant de l'enveloppe n'est pas exagéré_", continue le proviseur.

Une partie des travaux de construction du nouvel internat. © Radio France - Léo Corcos

Des arguments repris au niveau politique. La maire de Romans et conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-Hélène Thoraval, tient à ce lycée et a défendu ce gros budget, pour que l'établissement demeure une vraie rampe de lancement pour l'économie de la région, et notamment dans le secteur du cuir. "Le président Wauquiez y est très attaché, au regard des formations dispensées, du lien entre ces formations et le développement économique du territoire. Ce lycée a tous les atouts : il est sur des formations, liées à l'expertise des savoir-faire, correspondant à des savoirs économiques présents sur notre territoire. Le choix s'imposait de lui-même."

"C'est un investissement conséquent, mais la région a pris la mesure de la nécessité d'avoir un effet levier : savoir investir le nécessaire pour avoir une avancée sur ce territoire, mais aussi un changement radical qui inscrive ce lycée dans le futur" - Marie-Hélène Thoraval, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes et maire de Romans

Le chantier est immense, mais le proviseur l'assure : pas de souci pour circuler au sein de la cité scolaire. "Pas d'impact négatif sur les élèves, pas trop de nuisances sonores dans les salles de classe. Il n'y a pas de pollution atmosphérique due au chantier", assure-t-il. Et annonce un premier terme. "Le bâtiment administratif, la salle des profs, la salle de réception, le CDI, et une partie de l'internat seront terminés avant la fin de l'année scolaire. L'internat sera entièrement terminé en juin et opérationnel à la _rentrée 2020_."

Une partie des bâtiments administratifs en construction. © Radio France - Léo Corcos

La ville de Romans, elle, participera à des travaux d'aménagement autour du lycée : réfection du boulevard Rémy-Roure, les trottoirs, les quais pour les bus, et la sécurisation par caméra le long de l'établissement.