Lycée Edmond Perrier à Tulle : une équipe de direction transitoire pour " le retour à un climat apaisé"

Un groupe d'inspecteurs de l'Education Nationale est temporairement affecté au lycée Edmond Perrier depuis ce mardi matin à Brive-la-Gaillarde, indique un communiqué de l' inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze (IA-Dasen). Ils resteront sur place jusqu'à la nomination d'une nouvelle équipe de direction, prévue pour jeudi 1er juin au plus tard, afin de prendre le relais jusqu'au retour du proviseur qui est actuellement en arrêt maladie jusqu'au 7 juin.

Le proviseur en arrêt maladie suite à de violentes insultes

Le chef d'établissement a été pris à partie lors d'une manifestation organisée par des élèves en soutien à un surveillant , vendredi 26 mai. Ce rassemblement spontané avait duré une dizaine de minutes et la police n'avait pas observé de débordements devant le lycée Edmond Perrier, mais la situation a ensuite dégénéré selon le communiqué de l'IA-Dasen publié ce mardi. Il dénonce l**'irruption d’une centaine de lycéens dans le bâtiment de la direction** et précise que "des cris demandant la démission du chef d’établissement ont été entendus, ainsi que des propos à caractère insultant et violent, des inscriptions dégradantes à son encontre ont été réalisées dans l’enceinte du lycée, des boîtiers d’alarme ont également être cassés."

Le rectorat fait savoir qu'il "condamne avec force toute forme de violence telle que celle qui s'est exprimée (...) et a aussitôt apporté toit son soutien au proviseur et à l'équipe de direction." Il ajoute que "la priorité est le retour à un climat apaisé."