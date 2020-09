Le lycée privé Saint-Sauveur de Redon (Ille-et-Vilaine) a été fermé mercredi 9 septembre par arrêté préfectoral en raison de six cas de Covid chez des élèves et enseignants. Il ne rouvrira que le 23 septembre. Robin Giraud, élève en 1ère, est déçu de cette décision une semaine après la rentrée.

Covid : après la fermeture du lycée de Redon, "on est tous déçus, on venait de revenir à notre vie sociale"

Le lycée privé Saint-Sauveur de Redon (Ille-et-Vilaine) est fermé depuis mercredi 9 septembre. C'est la préfère d'Ille-et-Vilaine Michèle Kirry qui a pris cette décision alors que 4 enseignants et 2 élèves ont été testés positifs au coronavirus. Une vingtaine de personnes ont été identifiées comme cas contacts à risque élevé; un isolement de 14 jours a été décidé. Quant à l'établissement, il ne rouvrira que le 23 septembre. "Notre directeur adjoint est passé mardi sous le coup de 16 h pour nous annoncer que le lycée fermait ses portes; une semaine après la rentrée, c'est vraiment très rapide" témoigne Robin Giraud élève en 1ère.

Déception

Cette annonce est plutôt mal vécue par les lycéen.ne.s "l'année dernière à l'annonce du confinement on était plutôt content d'avoir des petites vacances" admet Robin "mais là on est tous très déçus car on sait comment s'est passé le confinement pour nous".

On venait de reprendre notre petite vie sociale et de revoir les copains et les professeurs; puis le lycée est encore fermé - Robin Giraud

Pour l'instant, au lendemain de l'annonce de la fermeture de l'établissement, le lycéen reconnait être encore dans le flou sur l'organisation de la scolarité pendant ces 14 jours de fermeture.

Des cours en visio

"On a une plateforme qui s'appelle école directe où on peut échanger avec nos professeurs et où ils peuvent nous mettre nos devoirs. On va retourner en cours en distanciation sociale. Nous avons eu quelques devoirs aujourd'hui (mercredi 9 septembre) par nos professeurs, mais pas encore de vidéo call". Robin, qui habite à 30 kilomètres de Redon, a passé la journée à échanger avec ses copains pour savoir comment s'organiser et garder les contacts.