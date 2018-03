Villeneuve-le-Roi, France

Le maire (LR) de Villeneuve-le-Roi (et conseiller régional), Didier Gonzales résume parfaitement l’état d’esprit des parents d’élèves : "un certain nombre de doute ont été levé donc je ne vois pas pourquoi le travail ne reprendrait pas". Jeudi 1er mars, le conseil régional d’Ile-de-France et le rectorat de l’académie de Créteil ont annoncé la reprise des cours ce lundi dans les salles du lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi considérant qu’il n’y a "pas de risque en matière de santé et sécurité".

Pourquoi fermer trois salles s'il n'y a pas de risques ?

Si les parents d’élèves sont satisfaits, les professeurs et les élèves eux sont plus sceptiques car trois salles de classes resteront fermées et 11 devront faire l’objet d’une surveillance accrue. Jean-Noël Tardy, professeur d’histoire-géographie et représentant du SNES FSU se demande "Pourquoi ces trois salles sont fermées, pourquoi 11 sont sous surveillance approfondie ? Dans l’état actuel des choses, on ne peut pas encore se prononcer ?". Une question que prolonge le Député (En marche) du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin. "Qu’adviendra-t-il si l’une des mesures hebdomadaires concluait à la présence de fibre d’amiante dans l’air ? Un retour au collège Monod de Vitry-sur-Seine ? La responsabilité pénale des personnes décisionnaires dans ce dossier serait-elle engagée ?". Une réunion est prévue ce lundi matin avant une reprise des cours prévue dans l’après-midi. Une reprise urgente tant la situation scolaire de ce lycée est devenue problématique.

200 élèves ont décroché selon la FCPE

Depuis la découverte d’amiante dans l’air début décembre, les élèves ont été transférés dans d’autres lycées du département mais certains ont totalement décroché. Selon Gérard Alvardo, représentant des parents d’élèves FCPE, "200 élèves ont décrochés et 20 familles ont décidé de quitter l’établissement".