Lycée : les élèves de seconde devront faire un stage en entreprise au mois de juin

Dans un mail consulté par franceinfo, l'Éducation nationale a annoncé aux enseignants de lycée que les élèves de seconde devront réaliser un stage de deux semaines au mois de juin. En 2024, il devra se dérouler du 17 au 28 juin. Cette décision s'inscrit dans la volonté du gouvernement de "reconquérir" le mois de juin, délaissé par les élèves avec l'ancienne mouture du baccalauréat dit Blanquer qui favorisait absentéisme et démotivation des élèves au troisième trimestre.

Le stage de seconde pourra se dérouler en entreprise, dans une association ou un service public. Le but est de permettre aux lycéens "d'approfondir leur découverte des métiers, à mieux préparer et affermir leurs choix d’orientation", explique le ministère de l’Éducation nationale.

Il y a "beaucoup d'interrogations"

Sur le principe, la secrétaire générale du syndicat Snes-FSU, Sophie Vénétitay, invitée de franceinfo jeudi, n'y est pas opposée, mais "reste à voir comment ça va se mettre en place. Là aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'interrogations et notamment la crainte que ça puisse aggraver les inégalités."

Pour la syndicaliste, "Il faut faire attention à ce que ces élèves n'entrent pas en concurrence avec les lycéens de la voie professionnelle qui sont en même temps en stage, et c'est très important aussi pour eux, prévient-elle. Les élèves de terminale de bac professionnel réalisent en effet un stage, appelé "période de formation en milieu professionnel", et qui compte dans leur évaluation. "Et puis, on sait que dans la recherche des stages, tous les élèves ne partent pas avec les mêmes outils, ne partent pas avec les mêmes armes. Il y a des élèves qui ont des parents avec un répertoire d'adresses plus garni que les autres, poursuit la syndicaliste. Et donc, il va quand même falloir faire attention à ce que cette recherche de stage ne se traduise pas par des inégalités, qui ferait qu'il y ait des élèves qui iraient faire leurs stages, pour faire rapide, au kebab du coin et d'autres qui iraient dans un cabinet d'avocats."