Lycée Martin Malvy inauguré à Cazères : des temps de trajet largement réduits pour les élèves

Avant, il n'y avait rien entre Muret et Saint-Gaudens. Pas le choix donc pour les lycéens de Cazères et des alentours d'aller dans l'un ou l'autre de ces établissements. Malgré parfois plus de 45 minutes de bus, à l'aller et au retour, pendant au moins trois ans. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu le frère d'Elisa, qui fait elle partie des nouveaux élèves du lycée Martin Malvy, inauguré ce mardi 1er septembre. Et elle n'est pas la seule à qui ça change la vie. 300 élèves en classe de seconde y ont fait leur rentrée. L'an prochain, les premières, et enfin les terminales l'année suivante, arriveront à leur tour.

Des temps de trajet réduits

Elisa donc ira elle aussi en bus au lycée. Sauf que son trajet va durer "15 minutes environ", loin des 40 minutes de son grand frère. "Lui il arrivait à 19 heures le soir, et il partait à 7 heures le matin. Alors que moi je vais rentrer avant 18 heures, ça me laissera du temps pour travailler et même pour m'amuser", explique-t-elle.

Trois ans à se lever à 5h45 pour aller à Bagatelle, c'est fatiguant, c'est crevant ! - Michel Oliva, le maire de Cazères

D'ailleurs, ces temps de trajet interminables, le maire de Cazères lui-même les a vécu, comme ses enfants. "Trois ans pour moi, quatre ans pour mon fils et trois ans pour ma fille à se lever à six heures moins le quart pour aller à Bagatelle (ndlr : à Saint-Gaudens)", précise Michel Oliva, "c'est fatiguant !" Avec ce lycée dans le centre de la commune, "ça aurait été un régal !", ajoute l'élu.

Assez d'élèves potentiels pour créer ce lycée

Un projet possible grâce "à l'augmentation de la population sur ce territoire", explique la présidente de la région Occitanie Carole Delga. Il faut minimum 800 élèves potentiels pour créer un lycée et celui-ci devrait en accueillir 1.200.

La présidente qui a fait le choix de le nommer Martin Malvy, nom de l'ancien président de région Midi-Pyrénées, ancien ministre également et ancien maire de Figeac. "Un choix rare", estime le principal intéressé, très ému pendant cette inauguration.