Lycée viticole d'Amboise : des réfugiés en formation pour devenir vignerons

Ils sont neuf, originaires du Soudan, d'Afghanistan et d’Érythrée et sont réfugiés en France. Depuis la rentrée de septembre, ils sont en formation au lycée viticole d'Amboise pour devenir ouvrier viticole. Une formation de 8 mois avec déjà une entreprise prête à les accueillir.

Amboise, Indre-et-Loire, France

Une formation de 8 mois pour ces neuf stagiaires, ils rejoindront ensuite des domaines viticoles d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.

De 18 à 38 ans, 9 réfugiés volontaires pour apprendre les métiers de la vigne

"Cette formation a été montée en coopération avec les services de l'Etat" explique Jean-Pierre Genet le proviseur du Lycée professionnel d'Amboise, "ces réfugiés en situation régulière ont un contrat de travail géré par _l'association bio-solidaire les Jardins de Cocagne de Blois_. L'objectif de ces huit mois de formation, c'est de les conduire à l'insertion professionnelle dans des entreprises viticoles locales".

Thierry Esnault est vigneron dans le sud de la Sarthe et il est aussi formateur au Lycée viticole d'Amboise, il a en charge ces stagiaires, tous originaires de pays musulmans (où officiellement l'alcool est interdit) :"Ils ont le respect de leurs traditions, mais ils sont ouverts, après ils vivent un changement de culture. Laissons leur le temps de s'intégrer ! je suis partisan du principe que quand les gens sont bienfaisants, qu'ils ont envie de s’intéresser : noir, blanc, beur, peu importe la nationalité !".

Ces futurs vignerons ont déjà trouvé des entreprises pour les accueillir

Navidoula a 19 ans, il est originaire d'Afghanistan, d'une région prés de Kaboul et les vignes, il n'en avait jamais vu avant d'arriver à Amboise. Il est arrivé en France il y a deux ans, il a commencé à apprendre le français et a aussitôt été volontaire pour cette formation :"Ici on a fait les vendanges" explique-t-il " on apprend maintenant la taille, on est allé au chai après les vendanges" et si il n'a pas déguster de Touraine primeur, il a goûté le jus de raisin que produit le lycée !

Le lycée a lancé un appel aux entreprises viticoles d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher pour accueillir ces 9 réfugiés et il a reçu plus de réponses positives qu'il n'a de stagiaires. "Pas seulement pour des raisons humanitaires" souligne le proviseur Jean-Pierre Genet, "mais aussi parce que, déjà les entreprises viticoles manquent de bras et d'ici quelques années, se posera le problème du départ en retraite de nombreux vignerons" conclut Jean-Pierre Genet.

Le lycée professionnel viticole d'Amboise accueille cette année 2018/2019 plus d'une trentaine de stagiaires en formation pour adultes.