Lycées : la Région Centre-Val de Loire va expérimenter la tarification sociale à la cantine

Fixer le prix du repas en fonction du quotient familial, c'est ce que font la plupart des villes pour les cantines des écoles primaires. En revanche, c'est nettement plus rare dans les cantines des collèges et des lycées car les établissements gèrent directement le budget alimentation que leur octroient les départements et les régions.

Compliqué à mettre en œuvre

C'est pourtant devenu une nécessité, estime François Bonneau, le président PS de la Région Centre-Val de Loire : "Aujourd'hui, quasiment tous les jeunes vont au lycée, général, technologique ou professionnel, observe-t-il. De la même manière que la tarification sociale s'est imposée comme une évidence dans les écoles communales, il faut mettre en place un dispositif similaire dans les lycées, faire en sorte que les familles contribuent en fonction de leur capacité financière, c'est une question de justice sociale et d'égalité des chances."

Pour autant, cette mise en œuvre s'annonce compliquée, c'est pourquoi la Région n'a prévu cette année qu'une expérimentation, limitée à 3 lycées (sur la centaine de lycées que compte la région). "C'est très complexe, confirme François Bonneau, parce que la configuration sociologique diffère beaucoup d'un lycée à l'autre, il y aura donc des effets sur la recette très variables selon les lycées. Nous avons donc décidé d'expérimenter, et de regarder cela de près, on ne le fera pas seuls, mais avec les proviseurs, les gestionnaires et les associations de parents d'élèves. Mais l'objectif est bien de généraliser ce dispositif en septembre 2024."

L'Eure-et-Loir et le Cher comme terrains d'expérimentation

Dans le détail, les 3 lycées retenus pour cette expérimentation sont le tout nouveau lycée Joséphine Baker à Hanches (Eure-et-Loir), dès aujourd'hui, puis, à partir de janvier, les lycées Rotrou à Dreux (Eure-et-Loir) et Edouard Vaillant à Vierzon (Cher). Actuellement, le prix du repas est de 4€40, il pourra grimper à 4€99 pour les familles les plus aisées, et descendre à 3€50 pour le tarif le plus bas - sachant que le coût réel du repas est de 8€40 : "Cela signifie qu'au plus une famille paiera 60% du prix réel des repas", souligne François Bonneau.

Pour innovante qu'elle soit, cette expérimentation n'est pas une première : la tarification sociale à la cantine existe déjà dans les lycées d'Ile-de-France et de Bretagne. Parallèlement, la région Centre-Val de Loire entend bien amplifier sa politique de lutte contre le gâchis alimentaire - évalué à 30% dans les cantines des lycées. Le système de réservation obligatoire des repas, déjà testé dans plusieurs établissements comme le lycée Pothier à Orléans, sera mis en place dans une quinzaine de lycées pour cette rentrée scolaire.