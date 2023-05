Lycées professionnels : les filières gestion et commerce, principales concernées des fermetures de formation

Les filières gestion et commerce seront les principales concernées par les fermetures de formation en lycée professionnel dès la rentrée prochaine

Alors qu'a débuté ce lundi la semaine de l'apprentissage, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels, a indiqué que "1.000 formations vont ouvrir" dès la rentrée prochaine, mais que d'autres fermeront, "notamment dans des filières de gestion et de commerce". La ministre était l'invitée ce lundi de Ma France sur France Bleu et a répondu aux questions de Wendy Bouchard.

ⓘ Publicité

Les ouvertures de formation se feront principalement dans les filières énergétiques, environnementales et numériques. Des "formations qui préparent aux métiers de demain" et qui soient "stratégiques parce que nous avons de grandes transitions", a expliqué la ministre. Concernant les filières de gestion ou de commerce qui vont fermer, Carole Grandjean a expliqué qu'à l'issue "d'un CAP ou d'un bac pro, elles ouvrent peu de perspectives professionnelles ou de poursuites d'études réussies".

À lire aussi Lycées professionnels : 80 filières fermées dès la rentrée 2023, les professeurs touchés devront se réorienter

Inquiétudes des professeurs concernés par les fermetures

En ce qui concerne l'avenir des enseignants des filières concernées par les fermetures, la ministre n'a pas apporté de réponses concrètes. Carole Grandjean a déclaré qu'elle voulait "maintenir les enseignants en lycées professionnels", "nous avons besoin d'eux, ce sont des experts de la pédagogie".

Pourtant, le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye indiquait le 5 mai dernier qu'il encourageait les professeurs des filières concernées à se tourner vers les métiers de professeurs en collège, professeurs des écoles, ou encore à travailler dans des "bureaux des entreprises", au sein des lycées, qui permettront aux élèves de trouver des stages.

Le lycée professionnel représente à lui seul un tiers des lycéens en France, soit 620.000 élèves qui "ont toute leur place à prendre dans le monde du travail et il faut mieux les préparer pour qu’ils puissent mieux réussir leur insertion professionnelle ou la poursuite d’études lorsqu’ils le souhaitent", a insisté la ministre. Sur ces 620.000 élèves, "un quart d'entre eux vont décrocher. Seule la moitié d'entre eux réussit à s'insérer dans l'emploi, et seule la moitié réussit à obtenir son diplôme quand ils veulent poursuivre leurs études", a expliqué Carole Grandjean.