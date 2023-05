Lycées professionnels : les professeurs des filières fermées devront se réorienter, affirme Pap Ndiaye

La réforme des lycées professionnels, annoncée par Emmanuel Macron ce jeudi, va entraîner la suppression de 80 filières existantes, et la création de 150 nouvelles filières dès la rentrée prochaine, a annoncé le ministre de l'Education PapNDiaye ce vendredi matin sur franceinfo . Pour le ministre, les lycées professionnels doivent "répondre aux besoins de l'économie" sur leurs territoires. Que vont devenir les professeurs dont les filières vont fermer ? Le ministre les encourage à se tourner vers les métiers de professeur en collège, professeur des écoles, ou bien à travailler dans des "bureaux des entreprises" au sein des lycées, qui permettront aux élèves de trouver des stages.

Profs des écoles, en collège ou au sein des "bureaux des entreprises"

L'objectif affiché du texte, en plus de lutter contre le décrochage, est d'améliorer l'insertion professionnelle, en "redessinant la carte des filières". "On va en fermer 80 à la rentrée et en ouvrir 150 autres", a précisé le ministre sur franceinfo. Pour Pap Ndiaye, certaines filières des les 2.100 lycées professionnels de France "ne correspondent plus au marché du travail et de l'emploi, surtout dans le tertiaire". Il a notamment cité des filières comme la vente.

Les enseignants qui verront leur spécialité fermée "pourront se diriger vers le professorat des écoles, vers les collèges" ou vers les nouveaux "bureaux des entreprises", créés au sein des lycées professionnels pour aider les élèves à trouver des stages. "Il y a des transferts, on va les encourager", a précisé le ministre de l'Éducation, qui affirme donc que les enseignants concernés changeront totalement de métier d'ici le mois de septembre.

Des professeurs "du monde de l'entreprise" un après-midi par semaine pour les nouvelles filières

Concernant les nouvelles filières créées*, "ça fait du monde"* à recruter, a reconnu le ministre de l'Éducation. Les formations créées concerneront "l'industriel, le génie thermique ou encore la chaudronnerie". Pap Ndiaye assure que le ministère va s'appuyer sur des "professeurs associés", qui "viennent du monde de l'entreprise et vont consacrer un après-midi dans la semaine pour former des jeunes".

Comment seront réparties les nouvelles filières ?

Cette nouvelle "carte des filières" doit se faire "finement, à l'échelle des territoires", a insisté le ministre. Il reconnaît qu'il y a "des bassins d'emplois à l'évidence plus favorable" dans certaines régions. Mais "la réindustrialisation touche l'ensemble du pays" et les besoins dans les "services à la personne" aussi.

À ceux qui reprochent à cette réforme de former des futurs salariés plutôt que des citoyens, Pap Ndiaye a répondu que "la citoyenneté a aussi une dimension pratique, le fait de trouver un travail, s'installer dans la vie". "On favorise aussi les savoirs fondamentaux, je ne vais pas reculer sur cette question", a-t-il insisté, en précisant que des demi-groupes seront mis en place pour "remettre à niveau" les élèves qui en ont besoin.