"Ma France 2022" : vos propositions pour l'école de demain, avec notre grande consultation citoyenne

Renforcer l'enseignement des compétences du quotidien comme la cuisine, la gestion d'un budget ou la sécurité routière, mieux accueillir les élèves porteurs de handicap, favoriser les contacts avec la nature, ou encore revaloriser les salaires des enseignants : voici quelques-unes des plus de 50 propositions que vous avez formulé en quelques jours via notre grande consultation citoyenne, Ma France 2022, en partenariat avec Make.org.

Vous pouvez, pendant toute cette saison marquée par la présidentielle, exprimer vos idées et voter pour celles des autres. Nous en parlerons très régulièrement, notamment dans l'émission "Ma France", présentée par Wendy Bouchard Voici les enseignements de cette première consultation.

Les propositions les plus populaires

Voici les 10 propositions les plus populaires :

Il faut enseigner les premiers secours à l’école, que des réflexes soient pris : alerter, prévenir.

Il faut investir massivement dans l'éducation, la santé et l'environnement. (Nico)

Il faut rendre l'école accessible à tous dont les enfants en situation de handicap. (Samuel, 45 ans, La Rochelle)

Il faut augmenter les personnels de santé, les enseignants, la justice. Augmenter les effectifs pour améliorer le service public. (Claire, 31 ans)

Il faut diminuer les effectifs dans les classes pour une meilleure éducation de nos élèves.

Il faut absolument remettre l'éducation civique à l'école. (Pierre)

Il faut être sans pitié contre le non respect de nos gendarmes, policiers, pompiers, soignants, enseignants de culture et de culte. (Michel, 62 ans)

Il faut rétablir la culture générale à l’école, réaugmenter le niveau pour lutter contre le complotisme et la naïveté générale. (Just, 29 ans)

Il faut réduire les effectifs des classes pour augmenter les chances de réussite pour tous et diminuer les échecs scolaires. (Aurélie, 39 ans)

Il faut enseigner les compétences du quotidien à l'école (cuisiner, réparer, tenir un budget...) (Vivian, 35 ans)

Mieux prendre en compte le handicap

De nombreux internautes ont formulé des propositions pour améliorer l'accueil et l'enseignement des élèves porteurs de handicap. "Il faut rendre l'école accessible à tous, dont les enfants en situation de handicap", réclame Samuel, 45 ans, de la Rochelle.

"Il faut mettre les moyens pour l'accueil des enfants handicapés à l'école : 5 AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap pour 30 gamins, ndlr), c'est une honte pour un pays comme la France", revendique Harry. Ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, Romain propose d'en "recruter" davantage et de "mieux les payer, pour pour une école qui inclut réellement les différences".

Parallèlement, Romain estime qu'il faut "rendre l'accès aux professionnels des troubles de l'apprentissage gratuit et beaucoup plus rapide". Et pour mieux prendre en compte les différences dans la société, "il faut enseigner le braille et la langue des signes", propose Céline, 47 ans.

Cuisine, premiers secours, budget : enseigner les compétences du quotidien

De nombreux participants à la consultation aimeraient aussi que les compétences du quotidien soient davantage enseignées à l'école : les premiers secours, la couture, la cuisine, ou encore savoir tenir un budget. "Il faut enseigner les compétences du quotidien à l'école (cuisiner, réparer, tenir un budget...), propose Vivian, 35 ans, de Paris. "Il faut enseigner les 1ers secours à l’école, que des réflexes soient pris : alerter, prévenir", propose AR, 46 ans. "Il faut enseigner la natation, les premiers soins, le BSR (Brevet de sécurité routière, ndlr), le code, informatique obligatoire", propose Céline, 47 ans.

Sabine, 44 ans, d'Amiens, aimerait aussi une école davantage axée sur les compétences concrètes et manuelles : "Il faut une école où les élèves cessent d'être assis face à un professeur 6h par jour, qu'on les fasse agir, découvrir, Vraiment !", propose-t-elle. Sarah, 57 ans, de Nantes, propose également des "espaces de jardinage, de cuisine, de couture, peinture, chant, danse, relaxation dès l'école primaire et au secondaire".

Une école plus en phase avec le monde professionnel

Plusieurs participants exposent également leur souhait de voir un enseignement qui prépare davantage au monde professionnel : "Il faut que la formation initiale made in Éducation nationale se rejoigne enfin avec la formation professionnelle, résume Florence, 47 ans. "Il faut un stage en entreprise de 5 jours depuis la 3e jusqu'à la terminale, et en entraînement oral devant un jury une fois par trimestre au lycée", propose Céline, 47 ans.

"Il faut faire intervenir plus de petits patrons dans les classes de collège et de lycée, pour donner envie d'entreprendre", propose Géraldine.

Plus de contact avec la nature pour sensibiliser à l'environnement

Reflet des préoccupations actuelles, l'environnement et le contact avec la nature reviennent également dans vos propositions. "Il faut que l’école propose des actions de propreté liées à l’environnement", propose AR, 46 ans. "Il faut organiser plus de cours à l'air libre pour les enfants : école en forêt, jardinage, balades", propose une participante. "Il faut qu’on enseigne aux enfants le B-A BA de la culture agricole (comment faire pousser des légumes) de façon écologique", propose Raphaëlle, 41 ans.

L'utilisation des outils numériques en classe divise

L'utilisation des outils numériques et des écrans à l'école divise : "Il faut un ordinateur pour chaque élève en 5ème et de l'éducation à l'informatique", propose Romain. Certaines propositions sont beaucoup plus radicales : Georges, 52 ans, propose de "fermer les lycées et les universités et les remplacer par internet". A l'inverse, une participante propose "d'interdire les écrans à l'école et en classe".

Formation des enseignants et méthodes éducatives

De nombreux participants proposent de faire évoluer les programmes, les méthodes éducatives et la formation des enseignants. "Il faut recruter les profs sur leurs capacités à éduquer, comprendre et accompagner les élèves et non sur un niveau de discipline, propose Romain, 35 ans.

Concernant les programmes à l'école, Pierre aimerait voir "le retour de l'éducation civique à l'école". Pour Axel, "il faut combattre dès l'école les idéologies contraires à nos valeurs : homophobie, transphobie, racisme, sexisme." Quant à Céline, elle propose de développer "l'empathie, la sociabilisation, et l'expression.

Modifier les rythmes scolaires

"Il faut faire évoluer les méthodes éducatives, prendre exemple sur nos voisins d'Europe du Nord et démocratiser l'accès aux solutions alternatives", propose Manon, 31 ans.

Sur la même ligne, Mélissa, 33 ans, de Tours, propose "plus d'écoles alternatives, de pédagogie de type Montessori, Manson, Steiner, et réduire le temps d'apprentissage scolaire", propose Mélissa, 33 ans, de Tours. Sur la même ligne, "il faut réduire les rythmes scolaires, en répartissant mieux les cours des lycéens, collégiens et écoliers sur toute l'année", propose César, 47 ans. "Il faut raccourcir les vacances scolaires, pour ne faire travailler les élèves que les matins. Les après-midis, ce serait activités variées", propose également un participant.

Réduire les effectifs en classe

De nombreux internautes insistent aussi sur la nécessité de réduire les effectifs dans les classes. "Il faut réduire les effectifs des classes pour augmenter les chances de réussite pour tous et diminuer les échecs scolaires", résume Aurélie, 39 ans, de Strasbourg.Certains participants ont même des idées très précises : "Il faut limiter le nombre d’enfants par classe: 15 en primaire, 20 en collège, 25 en lycée, 50 en études supérieures et cours magistraux", propose Céline, 47 ans.

Augmenter le salaires des enseignants

De nombreux participants soulignent également la nécessité d'améliorer le salaire des enseignants, pour susciter des vocations. "Il faut revaloriser le salaire des enseignants pour rendre le métier plus attractif et recruter les meilleurs", propose Laure, 53 ans. "Il faut augmenter les salaires des enseignants, pour le porter au moins au niveau des pays de l'OCDE", propose Victor.