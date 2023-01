Madagascar : un couple d'Exincourt construit un village pour les enfants des rues

Chaque mercredi soir, Romain et son association réunissent les enfants pour les nourrir et préparer l'aventure du village

C'est la très belle histoire de ce début d'année. Elle se passe à près de 8500 kilomètres du Pays de de Montbéliard : à Madagascar. En 2021, un couple d'Exincourtrois, Romain et Severine, émus par le sort des enfants des rues à Madagascar, décide de tout plaquer pour leur venir en aide.

En voyage de tourisme en 2019, ils découvrent les enfants des rues à Tananarive, la capitale, la nuit, entassés sur des cartons, dans une misère totale. C'est à ce moment-là que tout bascule. "Séverine pleurait, pleurait, en disant : il faut faire quelque chose", explique Romain qui lui répond : "Si tu veux faire quelque chose, il faut changer de vie pour essayer de devenir une solution".

Avec leurs trois enfants âgés de 8, 6 et 1 an et demi, le couple vend maison et voiture, quitte le confort franc comtois, pour s'installer à Ivato, à une quarantaine de kilomètres de la capitale Tananarive, où ils créent l'association "2400 sourires" avec l'ambition de construire un village pouvant accueillir jusqu'à 250 enfants (pouponnière, hébergement, école, loisirs, santé).

Romain Lagache a décidé d'être une solution pour ces enfants des rues - Romain Lagache

Romain, 38 ans, était responsable Grand-Est de l'association Siel Bleu (la santé par l'activité physique adaptée). Séverine, 40 ans, était interprète pour les malentendants. Leur pari courageux est devenu un pari réussi, puisque le couple est parvenu à réunir assez rapidement des fonds pour entamer la construction.

Aujourd'hui, le chantier va bon train. Après quatre mois de travaux, la cantine (financée par la fondation Bel) est en passe d'être achevée. Le terrassement de la halle des sports est en cours. Suivront ensuite les 25 maisons qui pourront accueillir jusqu'à 10 enfants chacune. "On essaye de lever des fonds pour ces maisons qui coutent 15 000 € chacune"

Un village sur 9 hectares entièrement autonome, à terme, avec un puits, de l'énergie solaire, mais aussi une exploitation maraichère sur 3 hectares, avec verger vivant, rucher école et fruits et légumes.

Parallèlement, le couple a lancé un chantier de reboisement de l'île, décapitée par le dérèglement climatique. Un chantier baptisé "l'école de la forêt' car les enfants y sont associés. "90 % de la forêt malgache a disparu. Nous nous sommes dit que sortir les enfants des rues, avec une forêt qui dépérit ce sera vain. En un an et demi, on a déjà replanté 250 000 arbres". Les enfants seront associés à ces plantations*.*

Romain aime à rappeler que le mot "heureux" s'écrit exclusivement au pluriel. "Pour réussir cette vision, on ne peut y arriver que quand on est plusieurs. Pour nous, c'est capital, car sans la solidarité des autres, on n'y arrive pas".

L'association "2400 sourires" recherche encore des parrains du village pour boucler son projet. "On a un objectif de 300 parrainages à trouver d'ici un an ou deux. On est déjà au tiers de cet objectif"

https://2400sourires.org/