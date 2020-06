Maîche : visite virtuelle pour les nouveaux élèves de maternelle

Dans le Haut-Doubs, la commune de Maîche accueille de nouveau des élèves, depuis le 2 juin 2020, dans les écoles maternelle Les Sapins Bleus et élémentaire Louis Pasteur. Mais "cette année, en raison de la crise sanitaire, explique la municipalité dans un communiqué, les traditionnelles portes ouvertes des établissements scolaires ne peuvent pas avoir lieu, alors que les inscriptions des nouveaux élèves sont en cours".

Le mode d'inscription est en effet modifié, c'est la mairie qui délivre et recueille les dossiers à Maîche. Pour la maternelle, sont concernés les enfants nés en 2018 et domiciliés dans la commune qui entreront en Toute Petite Section (dispositif limité à 15 élèves), les enfants nés en 2017 qui entreront en Petite Section ainsi que tous les enfants nouvellement arrivés à Maîche.

Inscriptions avant le 3 juillet

Tous les dossiers d'inscription et les renseignements utiles peuvent être obtenus sur le site internet de la mairie ou par téléphone au 03.81.64.03.01. Les dossiers doivent être déposés "dans la mesure du possible" pour le 3 juillet en mairie.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, les enfants et leurs parents ne peuvent pas visiter les écoles. La Ville propose donc une visite virtuelle de l'école maternelle Les Sapins Bleus. En vidéo, vous pouvez donc visiter les classes, rencontrer les enseignantes et bénéficier d'informations pratiques et de la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de septembre.