Malaise des enseignants: Jean-Michel Blanquer va organiser "des tables rondes sur le statut des directeurs d'école"

Besançon, France

En visite ce lundi dans le Doubs, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer était ce matin l'invité de France Bleu Besançon. Il est revenu sur la vive émotion suscitée la semaine dernière par le suicide d'une directrice d'école à Pantin en région parisienne. Pour lui, le statut de la direction d'école est insuffisamment reconnu.

"Nous devons avancer vers des progrès, il y a des manières différentes de répondre à ce malaise, c'est pourquoi il faut avoir une véritable table ronde autour de ce sujet" a dit le ministre sur notre antenne. "C'est un drame terrible qui a eu lieu, qui ne peut que susciter l'unité entre nous tous pour faire avancer le sujet qui attends depuis longtemps sa résolution".

Jean-Michel Blanquer se rend ce lundi matin à l'école primaire Bourgogne dans le quartier de Planoise à Besançon, où des classes de CP et de CE1 ont été dédoublées. "Ca a changé les conditions d'apprentissage" affirme le ministre dont la priorité est que chaque enfant sorte de l'école primaire en sachant lire, écrire, compter et respecter autrui. "Dans les territoires les plus défavorisés, on a besoin d'un volontarisme solide, et c'est ce qui se passe là".

Le syndicat SNUippFSU du Doubs s'est dit "très surpris" d'avoir appris "par hasard" la venue du ministre dans le département. Ses représentants seront reçus en préfecture, mais sans rencontrer le ministre. Jean-Michel Blanquer est attendu en fin de matinée au lycée professionnel des Huisselets à Montbéliard en fin de matinée, il terminera sa visite par un débat dans une école élémentaire de Blamont sur la place de l'école en milieu rural.