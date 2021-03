Malaises au collège de Crevin : la restauration n'est pas en cause

Jeudi 11 mars, une vingtaine de collégiennes et collégiens du collège Simone Veil de Crevin (Ille-et-Vilaine) ont été pris de maux de tête et de maux de ventre. Les analyses ont révélé que la restauration n'était pas en cause comme l'indique le conseil départemental.