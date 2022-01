Malgré le Covid les formations médicales attirent toujours les jeunes à Auversup

C'est le rendez-vous de l'enseignement supérieur, Auversup se tient depuis ce jeudi et jusqu'à ce samedi à la Grande Halle de Cournon-d'Auvergne. Entre les formations en sciences humaines et les écoles de commerce, les stands des cursus médicaux et paramédicaux attirent beaucoup d'élèves de terminale. Parmi eux, on trouve Elsa, tentée par des études de médecine ou de pharmacie : "J'aime bien tout le côté immunitaire dans ce qu'on a vu en SVT (Science de la vie et de la Terre) : la cellule, le corps humain…".

"Les générations futures se sont rendues compte de l'importance des études médicales", Lisa, étudiante en médecine

Venue d'Yssingeaux, Sybille, qui souhaiterait devenir orthoptiste ou ophtalmologue, reste motivée malgré la pandémie mondiale : "De toute façon on a besoin de soigner les gens qu'il y ait le Covid ou pas donc il faut continuer, faut pas s'arrêter". Derrière son stand, Lisa, étudiante en deuxième année de médecine à Clermont-Ferrand accueille et renseigne les étudiants. Pour elle, la période Covid pourrait même créer des vocations : "Je pense que ça a été quand même plus positif que négatif, surtout pour les générations futures qui se sont rendues compte de l'importance des études médicales".

Plusieurs stands de formations médicales et paramédicales accueillent les lycéens à Cournon-d'Auvergne jusqu'à samedi. © Radio France - Pierre Frasiak

Et les demandes restent également fortes dans les formations paramédicales. Jennifer Merigaud, directrice pédagogique du centre de formation universitaire d'orthophonie de Clermont-Ferrand, l'assure : "Je pense qu'effectivement les métiers de la santé attirent de plus en plus notamment avec le Covid, et l'orthophonie s'y retrouve également puisqu'on intervient auprès de patients en post-Covid".

Pour les lycéens intéressés par les formations médicales, mais aussi par d'autres cursus, le salon Auversup se poursuit jusqu'à ce samedi 17 heures, à la Grande Halle de Cournon d'Auvergne.