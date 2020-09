Malgré les précautions de la faculté de droit de Nancy, difficile de faire respecter les règles sanitaires

Des étudiants qui s'entassent au mépris des règles sanitaires dans certains amphithéâtres de la fac de droit de Nancy. Des scènes qui se déroulent depuis la rentrée malgré les précautions prises par la faculté pour éviter que les étudiants ne respectent pas la distanciation physique en cours. Si des captations vidéo des cours sont prévues, ça n'empêche pas les étudiants de se retrouver trop nombreux dans certains amphithéâtres.

Dur de respecter les distances

Jarod est en deuxième année de licence de droit. Si ces camarades sont bien masqués, ils ne respectent pas tous les règles de distanciation pendant les cours :

"On a des scotchs sur les chaises d'amphi et certains les enlèvent et se mettent sur les places. C'est difficile de réguler tout ça et de respecter la distanciation physique."

La faculté de droit a décidé en début d'année de ne pas faire d'enseignement numérique mais de compter sur la sagesse des étudiants pour ne pas venir à tous les cours. Ca n'a pas franchement fonctionné reconnaît le doyen Fabrice Gartner :

"Nous comptions que les étudiants seraient capables de se réguler et de se répartir en ne venant qu'une fois sur deux. Ca n'a pas été possible. Dès lundi de cette semaine, nous avons publié sur Internet et envoyé par mail aux étudiants des séries alphabétiques avec des autorisations de présence dans les amphis. Le problème est donc réglé."

Etre là malgré les règles

Pour les étudiants invités à rester chez eux, une captation vidéo du cours sera proposée. Tout devrait être prêt sur le plan technique la semaine prochaine. Cela n'empêche pas certains élèves de venir malgré tout, même s'ils sont censés ne pas être présents, comme Sélim, en troisième année :

"Moi, je le respecte pas parce que je n'ai pas envie de louper des cours. Je n'ai pas envie de perdre le goût des cours en présentiel. Ca va me bousiller la tête. Je préfère venir."

Le doyen Fabrice Gartner rappelle que pour ceux qui ne veulent pas de cours en vidéo, rien n'empêche les étudiants de donner leurs notes à leurs camarades, "à l'ancienne". Des élèves restés longtemps éloignés de l'université et qui ne veulent surtout pas retomber dans de l'enseignement à distance comme au printemps dernier.