Manche : des lycéens fabriquent un capteur de radioactivité pour un navigateur

Olivier Merbau est un navigateur français qui prochainement va mener une expédition scientifique 'Escondida" autour du monde pour comprendre l'évolution de notre environnement. C'est dans le cadre d'un programme de "recherche participative" où les citoyens sont appelés à participer à leur manière. Voilà pourquoi les terminales du lycée Thomas Helye de Cherbourg ont décidé de lui fabriquer un capteur de radioactivité "comme cela il pourra mesurer la radioactivité où il se trouve" précise Romain 18 ans. En clair c'est un petit boitier de 15 cm sur 20 avec circuits imprimés. Les élèves ont été aidés par des scientifiques de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) de Cherbourg "on a échangé avec eux, ils nous ont appris pleins de choses, c'était compliqué au départ mais ça l'a fait, on s'est pris pour des apprentis scientifiques" ajoute Jeanne élève de terminale.

Un capteur et un navigateur

Dans ses bagages le navigateur Olivier Merbau emportera donc avec lui le capteur fabriqué à Cherbourg. Les données du capteur seront ensuite envoyées aux élèves et à l'IRSN de Cherbourg qui les analyseront. Margot Marie est la collaboratrice d'Olivier Merbau, c'est elle qui, en l'absence du navigateur, est venu récupérer le capteur à Cherbourg " on a besoin de mesures pour comprendre l'environnement, on fera aussi des prélèvements d'eau et de sol que l'on enverra au laboratoire de l'IRSN à Cherbourg". Sylvain Cloos est le professeur qui a guidé les élèves "c'est en dehors de ce qu'ils font habituellement mais c'est du concret"

Le capteur de radioactivité et l'application sur smartphone © Radio France - Katia Lautrou

Le capteur et Olivier Merbau devraient prendre la mer à la fin du mois.