Manche : Des travaux importants à Intechmer à Cherbourg

On en sait un peu plus sur les travaux de grande ampleur qui seront lancés dans deux ans à Intechmer, l'institut national des sciences et techniques de la mer à Cherbourg.

Manche, France

Intechmer, l'institut national des sciences et techniques de la mer à Cherbourg va subir au printemps 2021 d'énormes travaux de rénovation. Ce mercredi David Margueritte, chargé de l'apprentissage et de la formation à la Région, a détaillé ce qui allait être réalisé car le bâtiment est pour le moins vétuste. Ouvert en 1986 à Collignon face à la mer, Intechmer a depuis subit les assauts du temps qui passe. Et ça saute aux yeux. Dans des couloirs et des salles de cours des sceaux récupère l'eau de pluie qui s'infiltre par endroits et des fenêtres sont même condamnées. La structure sera gardée mais à l'intérieur tout sera refait du sol au plafond : électricité, plomberie, sécurité ou encore isolation. Et ça ce n'est pas un luxe car dans certaines salles on peut passer de 10 degrés à 40 suivant les saisons.

Des fenêtres condamnées © Radio France - katia Lautrou

Le projet est colossal, l'idée en faire un bâtiment "vert" aux nouvelles normes écologiques. Si tout va bien les travaux doivent démarrer dans deux ans au printemps 2021 .Jusqu'en 2023. La facture s'élève à 9,3 millions d'euros. Pour l'instant on ne sait pas encore comment va se passer la cohabitation entre travaux et étudiants. Chaque année Intechmer accueille 120 élèves de toute la France. C'est le seul établissement post-bac de ce genre. La rénovation c'est donc aussi une question de réputation.

Avec les infiltrations d'eau de pluie du matériel doit être protégé par des sacs plastiques © Radio France - katia Lautrou

Le directeur d'Intechmer Yann Méar a fait la visite des locaux hier à David Margueritte vice-président de la région en charge de l'apprentissage et de la formation...Histoire de se rendre compte des problèmes.

