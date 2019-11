Manche : deux salles de classe fermées pour une pollution au radon

Mortain, Mortain-Bocage, France

La région Normandie, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, vient de fermer temporairement deux salles informatiques du lycée Robert de Mortain. Le taux de radon enregistré dans les pièces est trop élevé.

Le radon, un gaz naturel radioactif

Le radon est un gaz naturel radioactif produit par certains sols granitiques et volcaniques, mais aussi par certains matériaux de construction. Ce gaz, présent naturellement dans l’environnement, peut impacter la santé en cas d’exposition régulière et sur une très longue période. En Normandie les départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche sont plus particulièrement concernés.

Depuis 2016, la région Normandie a réalisé pour près de 400 000 euros de travaux pour lutter contre cette pollution au radon.

Une réunion d’information le 26 novembre

Pour répondre aux questions après ces fermetures de classes, une réunion d’information est prévue le mardi 26 novembre à 18h30 au lycée de Mortain.