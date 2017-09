Manche : la rentrée d'une école pas tout à fait comme les autres

C'est une école pas tout à fait comme les autres qui a fait sa rentrée cette année à Equeurdreville. L'école de la "Sainte-Famille" : elle ne dépend pas de l'Education Nationale et fonctionne comme une association.

Pour sa 3e rentrée, l'école de la "Sainte-Famille" a déménagé de Cherbourg pour s'installer quelques kilomètres plus loin dans une grande maison de maître avec jardin pour cour de récréation. De 7 élèves en 2017, 19 en 2016 à 31 élèves pour cette rentrée 2017. Il fallait donc s'agrandir. Les classes vont de la grande section au CM2. De plus en plus de parents sont séduits. Une nouvelle maîtresse a été recruté. Elles sont désormais 3.

De l'herbe à la place du béton

Ce qui frappe quand on arrive à l'école de la Sainte-Famille c'est l'environnement, Clarisse 8 ans : "ici il y a de l'herbe avant dans l'autre école c'était des gravillons et ça faisait mal". Pour les parents l'enseignement est une réussite, "Cela fait la 3e année pour nous et les enfants sont ravis, ici on les rends forts" affirme Marie une maman. A ses côtés Arnaud un papa loin d'être inquiet pour l'avenir de ses enfants dans un grand collège " ils sont habitués aux colos alors je ne me fais pas de soucis, ils savent s'adapter aux grands groupes" .

L'école de la Sainte-Famille à Equeurdreville © Radio France - katia lautrou

Une école inspectée

Chaque année l'école de la Sainte-Famille est inspectée par l'académie de Caen. "Tout se passe bien" précise la directrice Nolwenn Collette. L'école est aussi catholique donc la religion est aussi importante "on commence par la prière le matin, c'est une continuité de la vie de famille*_"._

*