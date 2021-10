Manche : les élèves des écoles primaire font tomber le masque ce lundi 4 octobre

Le décret tant attendu a été publié jeudi 30 septembre, dans les départements où l'épidémie de COVID circule le moins, c'est à dire dans les territoires où le taux d’incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants de façon continue, le masque peut être retiré à l'école dès ce lundi 4 octobre. Et la Manche avec un taux de 23 pour 100 000 est concernée. Il y a 47 départements en tout dont le Calvados, L'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime. Pour Gabriel 6 ans qui habite Cherbourg-en-Cotentin "c'est trop bien, je ne pouvais pas respirer avec le masque, le masque c'est chiant".La maîtresse elle devra continuer à le porter. Les parents eux sont ravis pour leurs petits "c'est bien, c'est une bonne chose, ils n'en pouvaient plus ce n'était plus possible, c'est mieux pour apprendre à lire en CP, pour écouter la maîtresse". À noter que le masque n’est pas la seule restriction qui sera supprimée dans les écoles de ce département. Les élèves ne seront plus obligés de manger par groupe de classe et de manger à la même table chaque jour et toutes les activités sportives seront autorisées à l’intérieur comme à l’extérieur.

La Manche département test pour un nouveau protocole sanitaire

Le département de la Manche fait partie des dix départements retenus pour expérimenter un nouveau protocole sanitaire. Avant quand il y avait un cas positif au sein d'une classe la classe fermait, désormais, quand un enfant sera testé positif, tous ses camarades seront également testés et seuls les élèves atteints de covid-19 seront renvoyés chez eux. La classe restera ouverte. En revanche, si des parents refusent de faire tester leur enfant, ce dernier "sera considéré comme positif", a indiqué Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation nationale. La date du lancement de cette expérimentation n'a pas encore été annoncée. Selon les chiffres communiqués vendredi par le ministère de l'Education nationale, moins de 1.700 classes (1.692) étaient fermées au 30 septembre à cause de l'épidémie de Covid-19, un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière et qui représente 0,32% des classes du pays.