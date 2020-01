Manche : les enseignants appelés à boycotter les nouvelles épreuves du bac

Le Snes-FSU organisait une assemblée générale à Cherbourg ce jeudi 9 janvier. Les enseignants manchois sont appelés à boycotter les nouvelles épreuves de contrôle continu du bac, à ne pas fournir de sujets et à faire grève pour la surveillance, dénonçant le flou entourant cette réforme.

Avant de rejoindre la manifestation contre la réforme des retraites, les enseignants du Snes-FSU organisaient une assemblée générale à Cherbourg ce jeudi 9 janvier. Ils se mobilisent contre la réforme du baccalauréat et dénoncent le flou entourant les nouvelles épreuves de contrôle continu.

Si les terminales passent le bac dans son ancienne version cette année, les élèves de premières découvriront les premiers examens entre janvier et mars, selon les établissements. Cela concerne pour le moment l'histoire-géographie, les mathématiques et les langues vivantes A et B.

Le syndicat va faire circuler des pétitions pour soutenir les enseignants refusant de fournir des sujets et appelle à la grève pour la surveillance des épreuves. Pour le Snes-FSU, "si c'est un plantage total, ce n'est pas aux enseignants d'en assumer la responsabilité."

Il dénonce le manque d'information et la difficulté de mettre en place les nouveaux programmes et la banque de sujets proposée par le ministère de l'Education nationale. "J'ai énormément de mal à trouver un sujet faisable par mes élèves", explique Florence, professeur de mathématique au lycée Victor Grignard à Cherbourg.

"On se sent méprisé"

Les enseignants du Snes-FSU évoquent une absence de corrigés-types et des corrections numériques des copies, devant se réaliser sur un logiciel pour lequel beaucoup n'auraient pas reçu de formations. "On a rien de précis! Je n'en sais pas plus sur comment on va corriger ces épreuves", affirme Bertrand, professeur d'histoire-géographie au lycée Tocqueville à Cherbourg.

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, a annoncé ce mardi des "ajustements", comme la mise en place de deux options pour l'anglais et de groupes de niveaux en math. "C'est de l'amateurisme, on se sent méprisé", répond Bertrand. "C'est pas le résultat d'un travail de concertation, ça se fait au doigt mouillé."

Le stress des élèves

Durant l'assemblée générale du Snes-FSU, plusieurs enseignants ont évoqué le stress de leurs élèves. "J'ai déjà reçu trois mails d'élèves pour savoir ce qu'il fallait réviser, quelle méthode, etc. Ils ont une angoisse de ces épreuves dont on ne sait pas grand chose", poursuit-il. "On essaye de dégager des axes à aborder, mais c'est difficile de leur apporter une réponse clair."

Le syndicat SNES-FSU appelle à un rassemblement devant l'inspection académique à Saint-Lô le mercredi 15 janvier à 15h. Un lancer symbolique de cartables, fournitures ou manuels scolaires périmés sera organisé.