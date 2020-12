Manche : manifestation des assistants d'éducation ce mardi matin

Une trentaine d'assistants d'éducations des collèges et lycées, plus communément appelés "pions" ont manifesté ce mardi matin devant la mairie de Cherbourg.

Le mouvement des assistants d'éducation est national aujourd'hui. Tous demandent un véritable statut de fonctionnaire car ils dénoncent l'absence de perspectives d'avenir dans des postes qu'ils ne peuvent occuper que durant 6 ans, sans porte de sortie. Payés au SMIC, ils demandent aussi des revalorisations salariales. Et puis avec la crise sanitaire, leur travail au contact des élèves s'est intensifié et ils demandent aussi une meilleure protection. Une 20e d'établissements au moins dans la Manche sont concernés par ces problématiques.

Témoignages

Anne Olivier-Martin est assistante d'éducation au collège la Bucaille-Charcot à Cherbourg depuis 3 ans et aujourd'hui elle veut se battre pour plus de reconnaissance "nous ne sommes plus de simples pions qui faisons de la surveillance, on a différentes missions d'accompagnement des élèves. on aime ce que l'on fait et on veut défendre notre métier. On réclame un véritable statut de fonctionnaire parce qu'on travaille pour l'Education Nationale".

Roxanne Saillard est aussi assistante d'éducation au collège la Bucaille-Charcot à Cherbourg depuis 4 ans et avec la crise sanitaire elle demande plus de protection "nous sommes en première ligne, nous accompagnons les enfants à la cantine, on leur demande de respecter le port du masque...Moi j'ai attrapé le COVID en novembre et je suis sût que c'est au sein de l'établissement. Aujourd'hui nous ne sommes pas assez protégés".