Manche : pourquoi des parents d'élèves de Sourdeval ont bloqué ce vendredi l'entrée du collège ?

Manche, France

Une trentaine de parents d’élèves des écoles publiques de Sourdeval ont bloqué ce vendredi matin à 8H l'entrée du collège (pas à l'intérieur) de Sourdeval dans le sud du département. Soutenus par les élus et les têtes de liste aux élections municipales, ils protestent contre la décision de suspendre l'expérimentation de l'école du socle. Cette école du socle permet d'aménager une meilleure continuité entre CM2 et sixième et de désenclaver certaines petites écoles. A Sourdeval le CM2 a été intégré à la classe de 6e avec des enseignements communs. Une expérimentationn lancée en septembre dernier et qui devait se poursuivre la semaine dernière la directrice académique a annoncé la fin de l'expérimentation. Une décision prise "sans concertation" selon les parents d'élèves dans une réunion lundi dernier"c'est une décision qui aura des conséquences sur la pérennité du collège et l’accès au service public de l'éducation sur le territoire de Sourdeval et des alentours".

Avec environ 70 élèves, le collège de Sourdeval est l'un des plus petits collèges public de la Manche

Qu'est ce que l'école du socle ?

L'école du socle c'est un système qui permet de récréer des « établissements des savoirs fondamentaux » rassemblant des classes de primaire et de collège. Elle vise à aménager une meilleure continuité entre CM2 et sixième et à désenclaver certaines petites écoles. Ce concept fait référence au « socle commun » introduit par la loi Fillon de 2005, cet ensemble de connaissances et de compétences que tous les élèves doivent acquérir avant la fin de l’instruction obligatoire, fixée à 16 ans. Dans certains cas, il s’agit de partager des locaux ou des installations sportives. Dans d’autres, on passe outre la séparation des corps enseignants des premier et second degrés pour organiser un échange de services : des enseignants du collège donnent des cours en primaire, par exemple en langues, tandis que des professeurs des écoles interviennent dans leur établissement.

Les avantages

D'un point de vue pédagogique, cela consiste à éviter aux élèves les plus fragiles un décrochage lors de l’entrée en 6e, où il leur faut d’ordinaire gagner en autonomie et s’adapter à une myriade de professeurs différents. Et permet à de très petites écoles (la moitié des 45 000 écoles de France comptent moins de 4 classes) d’atteindre une taille critique rendant possibles certains projets pédagogiques, ainsi que des collaborations entre enseignants de cycles différents.